Abril Valadez Agencia Reforma

GUADALAJARA, Jalisco 22-Nov-2023 .-Una ex modelo de la revista Penthouse, Sheila Kennedy, presentó una demanda contra Axl Rose, el líder de la banda de rock Guns N’ Roses, acusándolo de una agresión sexual ocurrida en 1989. La demanda fue presentada este miércoles en la Corte Suprema de Nueva York y fue obtenida por Rolling Stone.

Kennedy, quien fue nombrada Pet del Año por Penthouse en 1983, relató en la demanda que conoció a Axl Rose en una discoteca de Nueva York en 1989, cuando ella tenía aproximadamente 26 años. Según su testimonio, la noche en que se conocieron, Rose la habría agredido sexualmente violentamente en su habitación de hotel.

La versión de los hechos según la demanda sostiene que Kennedy fue invitada a la discoteca por una amiga con la intención de conocer a la banda. Después de conversar con Rose en el club, este la habría invitado a su hotel para continuar la celebración. La amiga de Kennedy no fue invitada, supuestamente porque, según Rose, «no era lo suficientemente atractiva». En la habitación del líder de Guns N’ Roses, se ofrecieron drogas y alcohol a los invitados, según la demanda.

Kennedy afirma que después de ausentarse en el baño, al salir, Rose la empujó contra la pared y la besó. Aunque inicialmente Kennedy estaba dispuesta a continuar la interacción, sostiene que no consintió en el presunto encuentro sexual que ocurrió más tarde esa noche.

La demanda detalla que, en un momento posterior de la fiesta, Rose habría tenido relaciones sexuales con otra modelo presente, mientras Kennedy se retiraba con el futuro presentador de MTV Ricki Rachtman.

La situación tomó un giro más oscuro cuando, según la demanda, Rose supuestamente persiguió a Kennedy hasta la habitación de Rachtman, la empujó al suelo, la agarró del pelo y la arrastró de regreso a su propia habitación. Allí, la demanda alega que Rose ató las manos de Kennedy a la espalda con medias y la agredió sexualmente.

La demanda, presentada bajo la Ley de Sobrevivientes Adultos de Nueva York, levantando el plazo de prescripción para reclamaciones de mala conducta sexual en demandas civiles, busca daños no especificados que serán determinados por el tribunal. Kennedy sostiene que experimentó síntomas similares al trastorno de estrés postraumático después del presunto incidente y que el trauma comprometió su carrera, generando ansiedad y depresión.

Esta no es la primera vez que Kennedy comparte estos detalles; ya lo hizo en su autobiografía de 2016, «No One’s Pet», y en el documental de 2021 sobre mala conducta sexual en la industria de la música, Look Away.

Cabe mencionar que Axl Rose ha enfrentado acusaciones de abuso doméstico y sexual en el pasado, y la demanda hace referencia a una «historia de abuso» que incluye otras acusaciones de décadas anteriores, como las de Erin Everly y Stephanie Seymour, detalladas en un artículo de la revista People de 1994.