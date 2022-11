Staff Agencia Reforma

MONTERREY, NL.- Porfirio Muñoz Ledo, ex diputado federal de Morena y ex presidente de la Cámara de Diputados, demandó la renuncia del Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Después de la movilización en defensa de la democracia y del INE, el protagonista de la transición democrática convocó a solicitar la renuncia del Mandatario.

«Que renuncie López Obrador. La ciudadanía mexicana ha decidido defender al INE y retomar la transición democrática. El Presidente reaccionó con incoherencias e injurias desorbitadas reveladoras de perturbaciones psicológicas graves.

«Debe renunciar conforme el artículo 86 constitucional. Vamos a exigirlo todos y en todas partes», escribió Muñoz Ledo, en sus redes sociales.

El artículo 86 constitucional establece que «el cargo de Presidente sólo es renunciable por causa grave, que calificará el Congreso de la Unión, ante el que se presentará la renuncia».

Muñoz Ledo se ha apartado del Gobierno de López Obrador al que acusa de ser un «populacherismo desordenado».

«El Gobierno actual es, como dicen los muchachos, una facha, porque es un populacherismo desordenado y contrario al Estado de derecho», dijo al participar en la mesa redonda «El futuro de la socialdemocracia en un mundo desigual» hace tres semanas.

En entrevista, Muñoz Ledo criticó la reforma electoral envida por el Ejecutivo federal, aunque admitió la posibilidad de estudiar algunos ajustes al INE, preservando su institucionalidad, defendiendo la democracia y evitando su control por parte del gobierno.

«Al ser (López Obrador) un Presidente que le tiene horror a todo lo que no controla, no puede pasar, hay que tener mucho cuidado», alertó.