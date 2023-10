CDMX.- La actriz Issabela Camil presentó una demanda civil contra Netflix por el uso no autorizado de su imagen en la serie sobre Luis Miguel.

En su demanda, Camil reclama pago de indemnización de al menos 40% de los ingresos que la plataforma ha obtenido por la difusión de Luis Miguel: La Serie, con base en el artículo 216 Bis de la Ley Federal del Derecho de Autor.

La demanda fue promovida desde el pasado 16 de mayo, pero fue desechada inicialmente por un juez federal, quien consideró que el caso correspondía a los juzgados locales de la Ciudad de México.

El 21 de septiembre, el Segundo Tribunal Colegiado de Apelación Civil revocó este fallo y ordenó admitir a trámite la demanda de Camil, cuyo nombre real es Erika Ellice Sotres Starr.

Camil tuvo una relación de más de seis años con Luis Miguel en la década de los 90, y en varias ocasiones ha declarado que Netflix no le pidió permiso para usar su imagen en la serie, donde fue interpretada por la actriz Camila Sodi.

Es la segunda demanda civil en curso contra Netflix por sus series sobre casos reales. La primera la presentó, a finales de 2022, Amanda de la Rosa, involucrada en el caso de la desaparición de la niña Paulette Gebara, que Netflix utilizó en 2020 para su serie Historia de un Crimen: La Búsqueda. A diferencia de Camil, De la Rosa está reclamando pago por daño moral, además de la indemnización por uso no autorizado de su imagen. (Víctor Fuentes/Agencia Reforma)