CDMX.- David Beckham ha entablado una demanda contra el actor Mark Wahlberg, acusándolo de conducta fraudulenta por incumplir un acuerdo comercial. Según The Sun, la demanda expone que F45 Training, compañía de la cual Wahlberg es copropietario, retuvo acciones que luego perdieron valor significativamente, provocando que Beckham perdiera aproximadamente 10 millones de dólares. Además de Wahlberg, la demanda incluye a la empresa del actor y a Adam Gilchrist y Rob Deutsch, fundadores de los gimnasios F45 Training.

La relación entre los Beckham y Wahlberg, que comenzó cuando se convirtieron en vecinos tras la mudanza de los Beckham a Beverly Hills, se extendió a los negocios. Sin embargo, tras el fracaso de estas iniciativas comerciales, la relación personal entre ambas celebridades se deterioró. En respuesta a la demanda, la firma de Wahlberg ha solicitado que se desestime el caso, argumentando que las pérdidas fueron resultado de errores de David Beckham Ventures Ltd, de acuerdo con The Independent. Wahlberg, quien es accionista minoritario de F45 Training desde 2019, previamente promovió la empresa en campañas publicitarias. Actualmente, Beckham ha eliminado toda referencia a esta empresa en sus redes sociales. (Staff/Agencia Reforma)