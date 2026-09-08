Rolando Herrera Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO:

Tras la detención del Presidente Municipal de Esperanza, Puebla, Isaac Rodríguez Ochoa, por su presunta vinculación con una red de extorsión y robo, el Gobernador del Estado, Alejandro Armenta, dijo que los delincuentes se disfrazan de autoridades para poder delinquir.

En conferencia, el Mandatario estatal dijo que el objetivo del Operativo Enjambre, desarrollado esta mañana en la entidad por autoridades federales, es desarticular estas redes criminales.

«Es una realidad que los delincuentes se disfrazan de candidatos, se vuelven alcaldes o gobernadores o diputados o funcionarios públicos, y se vuelven los delincuentes más peligrosos. ¿Por qué? Porque tienen los instrumentos que la Constitución le otorga a las autoridades, que son las fuerzas de seguridad a su disposición», señaló.

El poblano indicó que, antes de que él asumiera el Gobierno, el Centro de Comando, Control, Comunicaciones, Cómputo y Calidad (C5) era controlado por los delincuentes.

«En la época de Genaro García Luna, las áreas de inteligencia estaban al servicio de los grupos delictivos, como en Puebla. En algún momento, las áreas de inteligencia, el C5 de Puebla, estuvo a disposición de los grupos delictivos», acusó.

Armenta agradeció al Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, por el operativo que derivó en la captura del Alcalde de Esperanza, así como de su hermano, Manuel Rodríguez Ochoa, y de Abigail «N», ex directora de Seguridad Pública municipal.