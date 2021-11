Pide la Asociación de Mujeres Empresarias Mexicanas al Gobierno Federal el apoyo para que se blinde a Aguascalientes de la delincuencia que azota los estados de Zacatecas y Jalisco para que se mantenga el clima de tranquilidad y seguridad que ha caracterizado a la entidad, afirmó su presidenta, Erika Muñoz Vidrio.

La representante de MEMAC comentó que preocupa el hecho de que los delincuentes ya comienzan a cruzar de Zacatecas para Aguascalientes, por lo que es importante que se pueda blindar más al Estado “porque vivimos en una paz y tranquilidad que no quisiéramos perder”. Afirmó que esta situación es muy inquietante porque al final del día Aguascalientes colinda con Jalisco y Zacatecas y es importante cuidar que sigamos siendo un Estado seguro.

Resaltó que de no hacer nada, se corre el riesgo de que los delincuentes empiecen a pedir cuotas de piso a los negocios como ha ocurrido ya en entidades como Zacatecas donde no puedan abrir sus negocios, ni se puede salir a las calles libremente, a grado tal que incluso en algunas partes hay toques de queda. “Hay preocupación, se trata de alzar la voz, de unirnos todos los sectores y los ciudadanos, hay que seguir con la exigencia de que haya esa seguridad para el Estado”.

Muñoz Vidrio destacó que incluso en recientes fechas, integrantes de MEMAC y hasta ella misma como presidenta de dicha asociación, han sido víctimas de robos a casa habitación, a empresas y de extorsiones telefónicas, los cuales son delitos que siguen en aumento, por lo que van a hacer propuestas desde la ciudadanía para tener una participación más activas y combatir estas problemas. “Es bueno tener la cercanía con las autoridades, que se preocupen el Municipio, los Estatales, que estemos preocupados y ocupándonos todos también de la Seguridad”.