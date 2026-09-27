El 45 por ciento de los socios de Coparmex en Aguascalientes fue víctima de al menos un delito en 2026, revela la Consulta Data Coparmex 2026, lo que representa una disminución anual de 2.8 puntos porcentuales en comparación con los socios consultados en 2025.

El balance anual sobre las condiciones de seguridad para el sector empresarial en Aguascalientes refleja una reducción similar a la registrada a nivel nacional, aunque los socios han elevado su gasto para prevenir el delito. La entidad se ubicó en el lugar 16 de los 32 estados.

Entre las unidades económicas que sufrieron eventos delictivos durante 2026, el 69.4% registró un solo delito, el 19.4% fue víctima en dos ocasiones y el 11.1% enfrentó tres incidentes.

La extorsión o cobro de piso se consolidó como el principal problema anual, al acumular el 23.5% de las menciones. La modalidad de extorsión telefónica representó el 61.5% de los casos; la extorsión por internet ocupó la segunda posición, con 15.4%, y el cobro de piso presencial acumuló el 11.5% de los registros.

Por otra parte, el fraude bancario destacó en las métricas anuales con el 15.7% de las menciones, ubicándose 6.2 puntos por encima del promedio del país. Le siguieron el robo de vehículos de la empresa, con 13.7%, así como el robo de mercancía en tránsito y los delitos informáticos, ambos con 11.8% de incidencia.

En el comparativo anual sobre el presupuesto destinado a protección, el 58.4% de las empresas en Aguascalientes incrementó su gasto en medidas de seguridad; un 11.7% reportó que este gasto aumentó mucho y un 29.9% lo mantuvo sin cambios.

Data Coparmex 2026 coloca a la inseguridad como el segundo obstáculo más relevante para el crecimiento del ecosistema empresarial en Aguascalientes, con 21.4% de las menciones, por debajo de la incertidumbre económica y por encima de la incertidumbre política.