CDMX.- Entre las tantas alegrías que recibió Christian Nodal esta semana se sumó el volver a los escenarios, pues la noche del sábado pudo darse el gusto de cantarle a su público en un show virtual.

El intérprete, quien anunció hace unos días su compromiso con Belinda, no se quedó con nada guardado, pues su presentación tuvo poco más de 30 canciones, muchas de ellas inéditas.

A las 20:30 horas, arrancó su transmisión con su “mariacheño”, donde se dijo encantado con la vida, pues ya dejó atrás el desamor que inspiró algunas de sus composiciones.

“De verdad se siente muy bonito volver al escenario, aunque no los tenga enfrente estoy conectando con su fiesta, despecho y enamoramiento”, añadió poco después.

El cantautor de 22 años regaló temas como Se Me Olvidó, No es Justo x Él, Me Dejé Llevar, Te Fallé y El Dolor Con el Licor, e invitó al público a llamar a sus ex parejas para dedicarles las canciones.

Y si bien consintió con sus éxitos De Los Besos Que Te Di y No Te Contaron Mal, en lo que más se enfocó fue en compartir buenos sentimientos para afrontar la pandemia del coronavirus.

Su único invitado fue Gera MX, que lo acompaña en Botella Tras Botella, una de las canciones que más orgullo despierta en el cantautor.

Tras casi dos horas de concierto, Nodal presentó su hit Adiós Amor, culminando así su reunión virtual con la canción que lo empezó todo en su carrera. (Mauricio Ángel/Agencia Reforma)