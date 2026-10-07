GUADALAJARA, Jalisco.- Los cineastas mexicanos Guillermo del Toro y Alfonso Cuarón recibirán la Medalla Filmoteca UNAM durante la edición 24 del Festival Internacional de Cine de Morelia, reconocimiento que distingue las contribuciones al patrimonio cinematográfico.

Del Toro será homenajeado el 18 de octubre, durante una gala por el vigésimo aniversario de El Laberinto del Fauno, película estrenada en 2006 que regresará a las salas cinematográficas en versiones 4K y 3D.

Por su parte, Cuarón recibirá la distinción el 20 de octubre, después de participar en la inauguración del festival con Campeón Gabacho, cinta dirigida por su hijo Jonás Cuarón y producida por el propio Alfonso.

Instituida en 1987, la medalla está elaborada con plata recuperada de los procesos de revelado cinematográfico y fue diseñada por el escultor Lorenzo Rafael.

Entre las personalidades reconocidas anteriormente figuran Francis Ford Coppola, Juliette Binoche, Béla Tarr e Isabelle Huppert, quienes también han recibido esta distinción durante el festival michoacano.