Ser buscado es sólo el principio… pero que te encuentren en el momento en que la gente necesita de ti —sobre todo si eres un negocio— es una de las “siete maravillas” del marketing, y un ejemplo de eso es cuando las marcas aplican su estrategia de SEO… ¡pero ahora es momento de subir de nivel!

Si el SEO (search engine optimization) permite que los negocios puedan posicionarse en los motores de búsqueda como Google. Ahora con la llegada de la inteligencia artificial, tienen la oportunidad de apostarle al reconocimiento inmediato a través del GEO (generative engine optimization).

Ser mencionado o recomendado por ChatGPT, Claude o incluso Perplexity no es un “golpe de suerte”, todo depende de una presencia digital sólida. Y aunque para algunas personas les parezca “pasado de moda” tener una página web propia, hoy en día, dicho recurso permite que la IA pueda encontrarte con más facilidad… ¿Por qué? Por la formalidad técnica.

Si una marca no tiene una web propia, pero sí es mencionada en otros sitios —con dominio propio— como portales de noticias, directorios, reportajes y similares, estos medios facilitan la manera de decirle a la IA: “hola, aquí estoy”.

¿Qué hay de las redes sociales? La IA las puede consultar, pero al momento de entrar de lleno con más detalles, se ve limitada a causa de los inicios de sesión. Si uno como humano no puede entrar a una fanpage sin estar dado de alta, con la IA pasa lo mismo. Entiendo que existe alguna clase de “plugin” para facilitar su acceso, pero aun así la IA tiene sus restricciones.

¿Las fichas de Google? Si estás empezando, y cuentas con una ficha de empresa con ubicación en Maps; si la toma en cuenta, y para ello es necesario poner la información clara y —sobre todo— tener el control de ella para evitar que personas ajenas desinformen al público. Porque es más fácil modificar una ficha (por su lenguaje informático y su apertura al público) que una página web (que requiere ciertos permisos para acceder).

De ahí, el criterio del GEO.

Y además de eso, existen otros términos que complementan la visibilidad de una marca en el terreno de la inteligencia artificial; tenemos al AEO (optimización para respuestas directas), AIO (adaptación a experiencias de búsqueda con IA) y el SXO… que no tiene que ver con sexo.

Sitio web: www.molonetmx.com

Facebook, Instagram y X: @molonetmx

LinkedIn: Hugo Morales Lozano