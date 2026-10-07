Cesar Esteban Flores Rodríguez Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO: En su reclamo al Gobernador panista de Querétaro, Mauricio Kuri, la Presidenta Claudia Sheinbaum pasó del «no nos invitaron» al «no tienen permiso».

La Mandataria reclamó el lunes que Kuri no invitó a Relaciones Exteriores o a la Defensa a la ceremonia de colocación de la primera piedra de la nueva Academia Internacional de Capacitación Policial a la que acudió el Embajador de EU en México, Ronald Johnson.

Pero luego de que se dio a conocer el oficio del 25 de septiembre en el que se informó al Canciller Roberto Velasco sobre la ceremonia y la presencia de mandos militares en el evento, ayer la Mandataria giró el reclamo a que se construya, sin autorización, una academia en la que habrá cooperación de agencias de EU.

«Salió un documento donde invitaron a Relaciones Exteriores y le hicieron partícipe que el Embajador iba a ir a un evento, pero no dice de una autorización de una academia en donde van a participar las agencias de EU», expuso Sheinbaum en su conferencia mañanera.

Aseguró que la academia tampoco fue sometida al Grupo de Alto Nivel de Seguridad, instancia federal que debe revisar y autorizar los proyectos de cooperación de los estados con Gobiernos extranjeros en esa materia.

La academia se construye en el Complejo Rhino, sede de la Secretaría de Seguridad estatal y opera con equipo y tecnología de la empresa Seguritech.

El Gobierno estatal invertirá 30 millones de pesos para infraestructura y el Gobierno de EU aportará 10 millones de dólares para equipo y tecnología.