Mario Abner Colina/Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO .-Acaban de terminar las festividades de Halloween y Mariah Carey y sus temas navideños ya ocupan primeros puestos en listas de popularidad.

-«All I Want for Christmas Is You», clásico de la cantante, original de 1994, entró al top 10 de Spotify en Estados Unidos y al top 50 global de la plataforma.

-El lunes, la interprete cortó el listón de la temporada con un divertido video en redes donde primero se disfrazó de rockera gótica y después apareció con el clásico traje de Santa.