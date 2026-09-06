CDMX. -Performático y disruptivo, David Byrne regresó a México después de ocho años con su Who Is the Sky Tour. El Teatro Metropólitan, con localidades agotadas, recibió al cantante estadounidense de 74 años, quien presentó su nuevo disco y recorrió distintas etapas de su trayectoria.

El espectáculo comenzó a las 21:10 horas con Byrne vestido completamente de anaranjado. «Heaven», de Talking Heads, abrió una experiencia concebida como una obra de teatro musical en movimiento, con 13 músicos, cantantes y bailarines desplazándose mediante coreografías.

El artista se presentó en español y compartió en tres pantallas fotografías de su reciente viaje a Oaxaca. «Buenas noches, muchas gracias por estar aquí. He estado en Oaxaca y he tomado algunas fotos. Quería compartirlas con ustedes. Es maravilloso», expresó.

¿Después interpretó «Everybody Laughs» y «My Apartment Is My Friend», de Who Is the Sky? Mientras los músicos formaban distintas configuraciones, los bailarines se integraban para contar una historia con cada tema. Las pantallas curvas recrearon bosques, calles nocturnas, imágenes abstractas y animaciones, en continuidad con el concepto de su gira American Utopia.

Byrne también interpretó «Strange Overtones», «Like Humans Do» y «¿Cuál es la razón?», su colaboración con Natalia Lafourcade y el Instituto Mexicano del Sonido.

«Psycho Killer», como testimonio de cinco décadas de carrera, marcó el tramo final con una atmósfera oscura. «Burning Down the House» cerró el encuentro con el público capitalino. El músico nacido en Escocia ofrecerá otras dos presentaciones en el recinto.