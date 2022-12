El derecho mercantil es uno de los más importantes en nuestro sistema jurídico y que tiene impacto en todos los ámbitos de nuestra vida, por lo cual, en este tercer artículo procederemos a analizar en qué consiste y cuáles son las principales características del juicio ejecutivo mercantil.

Este juicio procede cuando la demanda se funda en alguno de los siguientes documentos que tiene aparejada ejecución: 1) la sentencia o laudo arbitral que no se puedan impugnar; 2) instrumentos públicos; 3) la confesión judicial del deudor; 4) los títulos de crédito; 5) La decisión de los peritos designados en los seguros para fijar el importe del siniestro; 5) las facturas, cuentas corrientes y contratos reconocidos judicialmente por el deudor; 6) los convenios celebrados en los procedimientos conciliatorios ante la Profeco o ante la Condusef.

Una vez que se presenta la demanda, se requerirá al demandado para el pago y si no lo hace, en ese momento, se le embargarán bienes suficientes para cubrir la deuda, los gastos y costas, poniéndolos bajo la responsabilidad del actor.

Si no se encuentra al demandado en la primera búsqueda, se dejará citatorio para dentro de un lapso comprendido entre las 6 y las 72 horas posteriores y si no está, la diligencia se practicará con los parientes, empleados domésticos del interesado, o cualquier otra persona que viva en el domicilio señalado.

Primero se requerirá al demandado el pago y si no lo hace se le pedirá que elija bienes suficientes para garantizar las prestaciones reclamadas (si no lo hace lo hará el actor) y luego se le emplazará a juicio.

Se le entrega al demandado la cédula en la que se contengan la orden de embargo decretada en su contra, dejándole copia de la diligencia practicada, corriéndole traslado con la copia de demanda y de los documentos base de la acción.

En el embargo de bienes se seguirá este orden: 1) las mercancías; 2) los créditos de fácil y pronto cobro; 3) los demás muebles del demandado; 4) los inmuebles; 5) las demás acciones y derechos que tenga el demandado.

A continuación, se le dan ocho días al demandado para que vaya a pagar al juzgado o para contestar la demanda en la cual deberá responder a los hechos, las acciones, las pretensiones, el derecho, presentar sus propias excepciones y pruebas. Contestada la demanda se le da vista al actor de las excepciones para que manifieste lo que a su derecho convenga en un plazo de tres días.

En este juicio se pueden promover incidentes, los cuales no suspenden el procedimiento, se presentan de forma escrita y se les tiene que dar resolución en un plazo de tres días. Si en los mismos se ofrecen pruebas, el juez citará a audiencia en el término de ocho días para desahogarlas, escuchar los alegatos y emitir resolución.

Posteriormente, se fijará un periodo probatorio de quince días donde se admitirán y se deberán desahogar todas las pruebas.

En la audiencia donde se desahogue la última prueba, las partes podrán formular sus alegatos y una vez concluidos se citará para decir la sentencia la cual se pronunciará dentro de los ocho días siguientes a esta citación.

Después, si a así lo determina la sentencia, se venderán, en subasta pública, los bienes retenidos o embargados con el avalúo que cada parte exhiba. Si no coinciden se tomará como base al promedio de ambos avalúos. Para llevar a cabo el remate de los bienes se seguirá el proceso que prevé el Código de Comercio.

En este juicio proceden los siguientes recursos:

1.- La apelación, sólo si el monto del negocio, sin tomar en cuenta los intereses o accesorios, es igual o mayor a $757,365.46.

2.- Contra los autos no apelablesy decretos proceden los recursos de revocación (primera instancia) y de reposición (segunda instancia).

3.- Procede el amparo habiendo agotados todos los recursos ordinarios que prevé la ley.

En este juicio proceden las normas del juicio ordinario mercantil en todo lo no previsto y que no se contradiga con las disposiciones propias de esta figura.

Muchas gracias por su atención y si desean compartir opiniones y comentarios se pueden comunicar conmigo en mi correo electrónico: rubenmoreno0034@gmail.com