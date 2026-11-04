Un individuo identificado como David “N” fue vinculado a proceso por los delitos de cohecho y resistencia de particulares, luego de que presuntamente intentó sobornar a policías estatales con un teléfono celular y terminó forcejeando con ellos para evitar que le aseguraran una camioneta.

Los hechos ocurrieron el pasado 31 de octubre sobre la carretera federal 45 Sur, a la altura de la comunidad de San Antonio de Peñuelas.

Elementos de la Policía Estatal detectaron al sospechoso cuando conducía una camioneta que presuntamente estaba relacionada con una carpeta de investigación por fraude.

Al indicarle que debían retirar la unidad, David “N” supuestamente ofreció a los uniformados un teléfono celular a cambio de que lo dejaran continuar su camino.

Sin embargo, la situación se complicó cuando el conductor presuntamente se resistió a la intervención policial y comenzó a forcejear con los oficiales, quienes finalmente lo sometieron y detuvieron.

El individuo fue puesto a disposición del Ministerio Público, que reunió los datos de prueba necesarios para llevarlo ante un juez de Control.

Durante la audiencia, el juzgador declaró legal su detención y resolvió vincularlo a proceso por los delitos de resistencia de particulares y cohecho.

No obstante, David “N” enfrentará el procedimiento en libertad, bajo las condiciones de presentarse cada 15 días ante la autoridad correspondiente y no salir del territorio establecido por el juez sin autorización.

Además, se fijó un plazo de dos meses para concluir la investigación complementaria.