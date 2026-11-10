Beatriz Córdova Casillas

Los engaños y las conspiraciones han acompañado desde siempre a los humanos; son parte de sus interacciones y de sus ambiciones. En todas las actividades se presentan fraudes motivados por una gran variedad de razones: fama, dinero, poder, prestigio, envidia, odio, amor y otras más. Incluso en campos que se pensaría menos accesibles a la realización de artimañas, como la ciencia, se han realizado estafas que finalmente siempre han salido a la luz. Una de las más famosas es la del Hombre de Piltdown.

En 1912, ante la Sociedad Geológica de Londres se presentaron unos fósiles descubiertos en 1908 en un yacimiento de grava de Piltdown (un pueblo de Sussex, Inglaterra), por el paleontólogo aficionado y famoso abogado Charles Dawson junto a Smith Woodward, eminente paleontólogo y curador del Museo Británico, quien los validó nombrándolos Eoanthropus dawsoni («El hombre del alba de Dawson»). Los restos óseos consistían en partes de un cráneo humano, un diente suelto y una mandíbula con dientes, parecida a la de un orangután. La prensa dijo que probablemente correspondían al “eslabón perdido”; según una creencia de la época, este individuo tenía que haber poseído un gran cerebro, pero aún presentar rasgos de otros simios, evolucionando después a una apariencia más humana (hipótesis contraria a la demostrada ahora con los estudios de los últimos fósiles). El hecho de que se encontraran estos huesos junto a fragmentos de otros mamíferos fósiles que establecían una matriz geológica para los restos humanos, y un segundo hallazgo en Piltdown II en 1915 (cerca de Piltdown I, consistente en dos fragmentos de cráneo humano -pariental y occipital-, así como un diente de aspecto simiesco), reforzaron la idea de que el Hombre de Piltdown era real.

Desde la primera presentación habían surgido dudas y controversias entre muchos de los paleontólogos, pero Dawson había cedido los fósiles al Museo con la condición, bajo contrato legal, de no mostrar los fósiles originales a los investigadores que lo solicitaran, sino sólo los moldes de escayola de ellos. Argumentaba que, debido a su extraordinaria posición en la evolución, el Hombre de Piltdown debería guardarse bajo estrictas medidas de seguridad, de modo que el engaño pudo sostenerse por 37 años a pesar de las abundantes críticas y reclamos del mundo paleontológico. También contribuyó al encubrimiento el hecho de que Francia y Alemania contaban con importantes fósiles de homínidos, mientras que Gran Bretaña carecía de ellos, y Dawson proporcionó lo que la ciencia de su país deseaba encontrar. Así, el Hombre de Piltdown tenía un valor incalculable para el Imperio Británico; siendo clave para comprender nuestros orígenes, demostraba inequívocamente que la transición evolutiva que nos había convertido en seres humanos no había ocurrido en África, sino ¡en la propia Inglaterra! Dawson murió en 1916, en plena fama y sin pagar por el embuste.

En 1924 se descubrieron fósiles en África y Asia (El Niño de Taung y el Hombre de Pekín) y los restos de Piltdown se convirtieron en una anomalía evolutiva que no encajaba por ningún lado; además, a partir de 1940 las investigaciones sobre el Homo habilis, el Homo rudolfensis y el Homo erectus hicieron que la mayoría de los científicos dudaran aún más de Dawson. Finalmente, en 1953 se permitió a los científicos K. Oakley, W. Clark y J. Weiner analizar los fósiles originales y el fraude quedó expuesto gracias a nuevas técnicas de datación química y análisis anatómicos rigurosos. Descubrieron que los hallazgos fueron un montaje y el resultado fue contundente: un cráneo humano de la época medieval unido a la mandíbula de un orangután, cuyos dientes habían sido limados. La datación con flúor probó que los restos del cráneo no tenían más de 500 años, se habían tallado artificialmente los dientes del simio para simular desgaste por masticación y quedó clara la tinción con dicromato de potasio y sales de hierro para darles el tono de los fósiles antiguos. Nature, la revista científica más importante del mundo, lo publicó como “el mayor engaño científico del siglo XX”. En consecuencia, se sospechó de los otros 37 “descubrimientos” de Dawson; al investigarlos, todos ellos resultaron en falsificaciones sin duda alguna.

Aunque la versión semioficial sostenía que solamente Dawson ideó y ejecutó el engaño, después de aclarar el fraude abundaron las teorías de conspiración implicando a varios personajes ilustres, la mayoría sin fundamento. Pero las investigaciones más cuidadosas de los hechos, de las publicaciones asociadas y de las cartas relativas al asunto después de expuesta la artimaña, han encontrado evidencias que apuntan a la probable colaboración del jesuita francés y paleontólogo P. Teilhard de Chardin. Él conocía a Dawson desde 1909 y compartió su interés por los fósiles de Piltdown durante tres años de expediciones conjuntas en la gravera. A finales de 1912 Teilhard salió de Inglaterra volviendo brevemente en 1913, cuando hizo de nuevo varios paseos con Dawson; en uno de ellos Teilhard “encontró” un canino inferior simiesco pero desgastado al modo humano. El análisis de la correspondencia entre él y Oakley (descubridor de la trampa), el hecho de la “siembra” de los otros huesos de mamíferos para autenticar los hallazgos y que dos de estos fósiles no pudieron ser recolectados en Inglaterra, sino que probablemente procedían de Malta y Túnez (lugares donde había trabajado Teilhard), dan lugar a dudas razonables acerca de su implicación, aunque a lo largo de los años siempre negó el conocer el engaño y su participación en él. Se conjetura que quizá comenzó como una broma juvenil (al menos por parte de Teilhard) y después se salió de control por las motivaciones de Dawson, quien era una persona con ansia desesperada por fama y prestigio; siempre guardó rencor a los académicos y científicos de Oxford y Cambridge por no recibirlo como miembro de la Royal Society. Dawson sabía que como paleontólogo aficionado tenía que hacer un gran descubrimiento y creyó que Piltdown le daría el pase a ésa y otras sociedades científicas. Por fortuna, se logró esclarecer la estafa a pesar de los intentos para cubrirla.

Para finalizar y a propósito de los escándalos a los que nos tiene acostumbrados la clase política (sobre todo la actual, que lleva mano en cuanto a la frecuencia y tamaño de los engaños) y de las recientes noticias sobre los fraudes en el INE, es ineludible la reflexión del papel de la transparencia, del acceso a la información original, y sobre todo, a la falta de consecuencias en los actos de corrupción que afectan diversas facetas de la vida ciudadana de nuestro país. Si en la ciencia, como actividad que posee mecanismos para evitar el engaño y la manipulación de información (decisiones colegiadas, observación objetiva de los hechos, revisión por pares de las investigaciones y contrastación de resultados con la realidad, entre otros), se presentan estas situaciones, imaginen lo que pasa en la política y el gobierno. No hay duda sobre la necesidad de tener contrapesos, instituciones colegiadas e independientes para evitar las decisiones caprichosas o arbitrarias de una autoridad, ya sea en el ocultamiento de la información “por razones de seguridad nacional”, como en el manejo inadecuado de los recursos públicos y naturales de nuestra nación.