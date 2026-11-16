A sus 17 años, Alejandra Camila Herrera Martínez combina sus estudios de bachillerato con la práctica del boxeo y el ballet, disciplinas que, asegura, le han permitido desarrollar habilidades, fortalecer su confianza personal y mantener una actividad física constante. Actualmente, participa en los talleres gratuitos de la Casa del Adolescente, ubicada en el Parque El Cedazo, en Aguascalientes.

La estudiante de quinto semestre del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Aguascalientes (Cecytea) conoció este espacio a través de una publicación en Facebook. Después de revisar las actividades disponibles, decidió acudir a las instalaciones e inscribirse en las clases de boxeo.

“Me enteré por una publicación que vi en redes. Y ya después de ahí vi que tenían diversos talleres, muy buenos maestros y, lo mejor, que las clases son totalmente gratuitas”, relató.

Alejandra explicó que eligió el boxeo por las dinámicas de entrenamiento y el interés que le despertó esta disciplina. Actualmente, uno de sus objetivos es adquirir la preparación necesaria para participar en una competencia.

“Quiero estar bien preparada para enfrentarme a una competencia”, expresó.

Su relación con el deporte comenzó a los seis años, cuando empezó a practicar distintas actividades físicas. Entre ellas se encuentra el ballet, disciplina que continúa realizando y en la que también ha participado en competencias.

“Desde pequeña me han gustado todos los deportes, ya que me ayudan a sentirme bien; es de mis pasatiempos favoritos. Me han ayudado a sentirme más segura conmigo misma”, comentó.

Además de sus actividades deportivas, la joven se prepara para concluir sus estudios de educación media superior y tiene entre sus planes cursar una carrera profesional relacionada con el área de la salud.

A partir de su experiencia, invitó a otros adolescentes a conocer las actividades disponibles en la Casa del Adolescente, donde también ha encontrado oportunidades para convivir con personas de su edad.

“No se pierdan la oportunidad de buscar algo que los haga sentir bien; es una experiencia muy bonita donde, además, haces nuevas amistades y te ayuda a relacionarte con más personas”, recomendó.

¿Dónde se encuentran los talleres gratuitos para adolescentes en Aguascalientes?

La Casa del Adolescente del Sistema de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna) se encuentra en el Parque El Cedazo, con acceso por la avenida Mariano Hidalgo, en la ciudad de Aguascalientes.

El horario de atención es de lunes a viernes, de 8:00 a 15:30 horas.

Las personas interesadas en conocer los talleres y actividades gratuitas pueden solicitar información en los teléfonos 449 910 20 53, 449 910 20 67 y 449 910 20 74.

También pueden consultar las cuentas oficiales @sipinnalacasadeladolescente en Facebook y @sipinnaags en Instagram.