Agentes de la Agencia Estatal de Investigación Criminal (AEIC) detuvieron en Calvillo a Carlos “N”, alias “Cronos”, quien era buscado por autoridades de Zacatecas por su probable participación en el delito de abandono de familiares, en agravio de dos menores de edad.

La captura se concretó luego de que la Fiscalía de Zacatecas solicitara la colaboración de su homóloga de Aguascalientes para ubicar al señalado, contra quien existía una orden de aprehensión vigente derivada de una denuncia presentada en aquella entidad.

Tras las labores de investigación, los agentes localizaron al sospechoso sobre la calle Independencia, entre Presa de las Moras y Presa de las Magnolias, en la colonia Las Flores, en el municipio de Calvillo.

Luego de confirmar su identidad y verificar la vigencia del mandamiento judicial, los investigadores procedieron a detenerlo y posteriormente lo trasladaron a instalaciones de la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes para realizar los trámites correspondientes.

Más tarde, elementos de la Fiscalía de Zacatecas acudieron a territorio aguascalentense para recibir a Carlos “N” y trasladarlo a aquella entidad, donde quedó a disposición de la autoridad judicial que lo requería y que deberá resolver su situación jurídica.