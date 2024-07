CDMX.- Al momento de morir, Matthew Perry contaba con poco más de un millón 500 mil dólares en su cuenta bancaria, según lo reflejan documentos judiciales de su patrimonio.

El actor de Friends, fallecido en octubre del año pasado con 54 años, dejó un saldo total de un millón 596 mil 914 dólares, como lo refieren nuevos documentos judiciales que citaron el inventario de sus bienes, ahora bajo el resguardo y presentación de Lisa Ferguson, una de las albaceas, según informó Us Weekly.

De acuerdo con el reporte, el intérprete del conocido personaje Chandler Bing canalizó la mayor parte de sus bienes y activos a un fideicomiso identificado como Alvy Singer Living Trust, como lo impuso en un testamento fechado en 2009.

Este testamento nombra a la familia del actor, compuesta por sus padres, sus hermanastros y hasta su ex novia Rachel Dunn como los beneficiarios del fideicomiso.

Todavía no se ha revelado la cantidad neta del patrimonio de Perry, sin embargo, el Daily Mail afirma que podría ascender a los 120 millones de dólares, los cuales se derivarían de las regalías de Friends, serie que se emitió de 1994 a 2004 y por la que habría obtenido cerca de 20 millones de dólares anuales.

Los padres del actor podrían ser los próximos encargados de distribuir su patrimonio entre los beneficiarios.