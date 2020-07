La alcaldesa capitalina Tere Jiménez Esquivel, solicitó con firmeza a los diversos sectores sociales “por favor déjennos trabajar”, al referirse al tema del Relleno Sanitario en donde se invierten 9 millones de pesos en la Sexta Etapa A, servicio que va hacia adelante para lo cual se cuenta con predios nuevos a fin de avanzar en un relleno seco y que no se entierre más la basura.

Aseveró que los proyectos mediante las Asociaciones Público Privadas no son endeudamientos para el Municipio, sino ahorros para el erario público capitalino, “se va a generar energía renovable y solos se van a ir pagando, el compromiso es cuidar las finanzas capitalinas y avanzar en tecnología y en la mejora de servicios públicos”.

Desde hace muchos años debió construirse un relleno sanitario nuevo y ahora se dan los últimos pasos ante la SHCP para que sea autorizado el Centro de Revalorización de Desechos sólidos urbanos y que antes de que termine este año se ponga la primera piedra y se acceda a la separación y reciclaje del plástico, PEP y que la materia orgánica sea transformada en energía eléctrica, expuso.

En charla con El Heraldo, Tere Jiménez agregó que esto será la nueva tecnología que requiere Aguascalientes, había rezago en ese tema y se ha estado trabajando mucho tiempo para que sea lo adecuado para el Municipio y su sociedad.

La presidenta municipal detalló que en la APP para el cambio de las luminarias de alumbrado público permitirá ahorros, ya que antes de este esquema costaba 140 millones de pesos anual y ahora con la operación de esta empresa privada costará 80 millones de pesos, gracias a la tecnología.

Con estos modelos de inversión en servicios públicos no se traduce en una privatización, “este Gobierno municipal es el responsable de la operación de los mismos”.

Programa 4X4 invertirá 200 mdp.

Por otra parte, informó que el Programa 4X4 atenderá 60 polígonos de la capital para mejorar la seguridad pública y mejorar la calidad de vida de los habitantes de esas colonias y comunidades en todos los sentidos, en donde se estarán invirtiendo 200 millones de pesos en lo que resta del año.

Con la cancelación de los Miércoles Ciudadano a causa de la contingencia sanitaria por el COVID-19, Tere Jiménez dijo que su ocupación es acercarse a la población a través de los Comités de Buen Orden y mediante este nuevo Programa 4X4 se pretende cumplir también con el compromiso de la creación de dos mil de estos órganos de vecinos en el Municipio capital.

Se entregarán patrullas rotuladas para las colonias atendidas con 4 acciones de modo inmediato, otras cuatro en el corto, otras cuatro para el mediano y otras cuatro para el largo plazo, a favor de esas 60 zonas detectadas con mayor incidencia delictiva y que tienen el 50% de la inseguridad pública en el Municipio capital. En diciembre próximo se hará una evaluación del programa y de los 60 polígonos que requieren de atención y cuidado.

“Firmé para que se vaya Veolia”

Sobre el futuro del servicio del agua potable y alcantarillado en el Municipio de Aguascalientes, la primera edil informó que en aproximadamente 18 meses se tendrá terminado el proyecto en coordinación con el Consejo del Agua, “yo firmé para que la concesionaria se vaya de este Ayuntamiento, no firmé para que se quede otros 30 años, firmé para que se retire”.

Por esa razón se trabaja en el proyecto hídrico e hidráulico que se entregará, ya que la Concesionaria tiene sólo dos años más para seguir prestando el servicio en este Municipio y avanzar hacia un nuevo esquema que ya se prepara con diversos organismos para que sea un proyecto técnico no político, porque en cada elección es un tema recurrente.

La gubernatura la decidirá la ciudadanía de Aguascalientes.

Cuando termine esta administración al frente del Ayuntamiento de Aguascalientes, dijo que “el ciudadano decidirá si hay o no una oportunidad para aspirar a la Gubernatura del Estado, si el ciudadano dice que Tere hizo mal las cosas, me retiraré porque yo creo que la gente debe evaluarnos todos los días y asegurarse que seamos servidores públicos de corazón y que no venimos a que nos aplaudan, sino a dar resultados”.

