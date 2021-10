Staff Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- El director de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, respondió ayer a los comentarios del Presidente Andrés Manuel López Obrador, sobre la presunta lentitud en la aprobación de ciertas vacunas contra Covid-19, y le pidió dejar a los expertos que decidan.

Adhanom Ghebreyesus respondió a una pregunta de la prensa en la que se citó el reclamo del Mandatario mexicano a la OMS por aún no aprobar los fármacos de Sputnik V y Cansino, ante el anuncio de Estados Unidos de que sólo permitirán la entrada a personas con vacunas avaladas por la agencia de la ONU.

Durante su conferencia en Palacio Nacional, López Obrador acusó desidia e ineficiencia de la OMS por no haber aprobado esas vacunas, lo que se podría hacer en un lapso de 72 horas.

«Originalmente pensé en enviar una carta a la OMS solicitándoles respetuosamente que aceleraran el proceso de certificación, de aprobación de las vacunas, porque es de dominio público que han ayudado, que no perjudican, al contrario, que protegen», dijo este martes.

«Ya llevamos una semana diciéndolo y no hay respuesta. Le pedí al doctor (Jorge) Alcocer y a Hugo (López-Gatell) que me elaboraran un formato de carta y están por entregármelo. La voy a revisar y voy a firmarla para que formalmente se solicite a la OMS que aprueben».

Ayer, el jefe de la agencia de salud mundial sugirió al Gobierno mexicano enviar a sus expertos para que vean cómo opera la organización, en vez de que el Presidente exprese su preocupación en una queja.

«No hemos escuchado directamente de México. Si tienen cualquier preocupación, nos pueden preguntar o enviar un mensaje. Esta es la primera vez que recibo información de que (México) tiene preocupaciones», dijo a la prensa.

«En lugar de que el Presidente manifieste estos temas, sin ningún contacto, sin expertos; primero es mejor dejar que los expertos discutan. Algo que le puedo asegurar a su excelencia el Presidente es que usamos datos, evidencia y principios. Nada más. Y la recomendación final viene de los expertos».

Sobre el proceso en particular de la vacuna rusa Sputnik V, con la que se ha vacunado a millones en México, Mariangela Simao, asistente para el Acceso a Medicinas, Vacunas y fármacos de la OMS, explicó que el proceso estaba tardando porque el solicitante no había entregado aún toda la información.

«Aún no hemos recibido todos los datos de Sputnik. El proceso estaba en espera hasta la tarde de ayer (miércoles) debido a un procedimiento legal que requería que el solicitante firmara que está de acuerdo con las reglas de la OMS para continuar con la evaluación. Y se ha reiniciado hasta hoy (jueves)», explicó en conferencia.

«Entonces esperamos poder hacer las inspecciones en las siguientes semanas y vamos a recibir datos adicionales de la solicitud de Sputnik».

Con información de Bloomberg