Una motocicleta con reporte de robo vigente fue localizada por elementos de la Policía Municipal de Aguascalientes en calles del fraccionamiento José Guadalupe Peralta, donde permanecía mal estacionada, con daños en el tablero y aparentemente abandonada.

El hallazgo ocurrió cuando oficiales del Grupo de Operaciones Especiales realizaban labores de vigilancia sobre Paseo de la Biznaga, en dirección de sur a norte. Al llegar al cruce con la calle José Trinidad Vela Salas, detectaron la unidad en condiciones sospechosas, por lo que decidieron revisarla.

Se trataba de una motocicleta Italika FT150, en colores gris y negro, cuyos datos fueron consultados en el sistema policial. La revisión confirmó que contaba con un reporte de robo vigente.

Ante esta situación, los uniformados procedieron a asegurar la motocicleta y solicitaron el apoyo de una grúa para trasladarla a una pensión.

Finalmente, la unidad quedó a disposición de la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes, autoridad encargada de continuar con las investigaciones y los trámites correspondientes.