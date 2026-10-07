CDMX.- La película Digger, protagonizada por Tom Cruise y dirigida por el mexicano Alejandro González Iñárritu, podría ocasionar pérdidas de hasta 250 millones de dólares para Warner Bros., según estimaciones publicadas por TheWrap, basadas en información de fuentes vinculadas con Skydance.

La producción registró un estreno por debajo de las expectativas, con aproximadamente 8 millones de dólares recaudados en Estados Unidos y Canadá durante su primer fin de semana, mientras que sus ingresos mundiales alcanzaron los 20 millones.

La cinta ocupó el quinto lugar de la taquilla norteamericana, lejos de Verity, protagonizada por Anne Hathaway y Dakota Johnson, que encabezó la clasificación con 32.6 millones de dólares.

Los reportes sitúan el presupuesto de producción entre 125 y 180 millones de dólares, a los que se sumaron cerca de 100 millones destinados a publicidad y promoción, incluida una gira internacional de Cruise que contempló México.

En la historia, el actor interpreta a Digger Rockwell, un excéntrico magnate petrolero cuyas actividades provocan una catástrofe ambiental, en una propuesta alejada de sus habituales películas de acción.

La recepción tampoco favoreció al proyecto, que obtuvo una calificación C+ en CinemaScore y registró un 51% de aprobación crítica en Rotten Tomatoes.

El resultado representa un revés para Warner Bros. durante su proceso de integración con Paramount Skydance, especialmente porque la película figuraba entre sus principales apuestas cinematográficas y posibles contendientes de la temporada de premios.