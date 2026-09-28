CDMX. – Yolanda Andrade decidió reducir de manera gradual los medicamentos que consume y conservar únicamente aquellos que necesita para controlar el dolor, decisión que ha tomado con el acompañamiento de su psiquiatra y psicóloga después de un año y medio marcado por estudios, hospitales y tratamientos.

«Hoy he decidido que ya no voy a tomar medicamentos, sólo los que sí necesito para el dolor, pero poco a poco quiero alejarme de todo», explicó la conductora durante una transmisión.

Andrade ha recurrido a diferentes alternativas médicas para atender sus síntomas y recordó que hubo periodos en los que llegó a recibir hasta 25 inyecciones al día, lo que terminó afectando distintas partes de su cuerpo.

«Mis glúteos ya no podían, mis brazos tampoco, mis venas se reventaron», relató la presentadora de Montse & Joe, quien actualmente utiliza un catéter para recibir parte de su tratamiento.

En su vida cotidiana enfrenta situaciones como no poder levantarse, caídas y episodios en los que pierde temporalmente la capacidad de hablar.

Andrade dio a conocer en 2025 su diagnóstico de Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), enfermedad neurológica progresiva que afecta las neuronas motoras. También señaló que enfrenta cefalea en racimos, padecimiento asociado con episodios de dolor de cabeza extremadamente intenso.

La presentadora reconoció que ha sido un año «muy difícil», acompañado por momentos de depresión, incertidumbre y cambios físicos que han modificado su vida cotidiana.