Alejandro León Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- La activista Gabriela Rosales, quien interpuso la denuncia por la cual el agresor del perro «Scooby» recibió una sentencia que podrá llevar en libertad, cuestionó la decisión de la jueza.

En mayo, Sergio, un ex policía de la CDMX, arrojó al can a un cazo con manteca hirviendo afuera de una carnicería en el Municipio de Tecámac, hecho que le provocó sufrimiento y su muerte.

El lunes, la jueza Mónica Mellado dio una sentencia de cinco años y siete meses de prisión en contra Sergio.

Además, fijó una multa por 38 mil 902 pesos para fondo de acceso a la justicia y una más de 28 mil 217 pesos para fondo de medio ambiente y protección de los animales.

El delito de maltrato animal tiene una pena máxima de seis años y Sergio tendrá el beneficio de llevar la sentencia en libertad condicionada a la colocación de un geolocalizador, por lo que deberá llevar a cabo sus actividades dentro de un rango.

Aunque es la sentencia más alta que se ha alcanzado en la materia, Rosales criticó el fallo, pues mediante un perfil psicológico un perito determinó que el imputado es agresivo y un presunto peligro social, argumentó.

«Me parece que la jueza fue demasiada comprensiva con el imputado, porque le dio acceso a varios beneficios.

«El perfil criminalístico salió que es agresivo, explosivo, que se considera un peligro para la sociedad, ¿por qué la jueza no tomó en cuenta eso para otorgarle estos beneficios?, sabiendo que es una persona que conoce de manejo de armas», comentó en entrevista.

También lamentó que la familia de «Scooby» no recibió una indemnización, debido a que un veterinario informó a la jueza que el perro no tenía un valor comercial, pues era un perro mestizo, ni la Fiscalía demostró un dictamen psicológico que evidenciara el daño moral de las víctimas, apuntó.

«No podemos seguir valuando a los animales en su raza ni en su estatus económico», remarcó Rosales.