Azucena Vásquez Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- El actual Gobierno federal dejará una «bomba de tiempo» en las finanzas públicas a la próxima Administración, y una solución es ya no permitirle a Petróleos Mexicanos (Pemex) que las siga «sangrando», señaló Ildefonso Guajardo, representante para asuntos económicos de Xóchitl Gálvez, candidata a la Presidencia del País.

«Quien llegue a la Presidencia, a partir del próximo año va a tener una ‘bomba de tiempo’ en política fiscal. Hay que dejar de gastar donde están gastando y, el segundo elemento, la reforma fiscal, se llama la reforma de Pemex, que no se tire el dinero por impuestos que cobramos a los mexicanos.

«Esa es una ‘hemorragia’ que tiene que parar rápido; que Pemex deje de ‘sangrar a los mexicanos’. Lo primero es que deje de invertir donde pierde y que invierta donde gana, que es en exploración», afirmó tras participar en las Conferencias de Ciudades Latinoamericanas 2024: Ciudad de México, realizadas por el Council of Americas.

Guajardo dijo que la economía debe crecer para aumentar las capacidades de contribución y el combate a la informalidad.

«Ahí tienes las secciones que te pueden fortalecer las finanzas públicas», comentó.

Respecto a la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), Guajardo consideró que lo más preocupante para México es el manejo que se haga de la inversión china.

«Estados Unidos tiene una altísima sensibilidad a la competencia con China; debemos ser muy cuidadosos ahí. Nos podría afectar si no tenemos control y visión de cómo queremos liderar ese esquema de participación», advirtió.

Dijo que no se puede cometer el error de permitirles a los chinos competir deslealmente con los socios de América del Norte.