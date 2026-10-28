Gerardo González Aceves Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO: Con casi 6 mil millones de pesos erogados por el Gobierno federal pendientes por aclarar, Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados aprobaron la Cuenta Pública 2024, correspondiente al último año de la Administración de Andrés Manuel López Obrador.

El dictamen avalado con 321 votos a favor y 117 en contra, establece irregularidades por un monto total de 67 mil millones de pesos, de los cuales 65 mil 169 millones son recursos sin justificar.

De ellos, 5 mil 805 millones corresponden a recursos ejercidos por la Administración Pública Federal, el resto es Gasto Federalizado ejercido por Estados y municipios.

El panista Héctor Saúl Téllez detalló que, entre las entidades con las principales observaciones se encuentran Pemex, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) y el sector salud.

«Hay una parte muy importante, que es la que maneja directamente el Gobierno federal, y ahí quedaron sin aclarar 5 mil 805 millones de pesos», dijo.

Detalló que con la cifra detectada en 2024, la Administración de López Obrador suma irregularidades sin justificar por 99 mil millones de pesos, uno de los montos más altos en la historia del País.

El dictamen aprobado indica que de los más de 5 mil millones de pesos de 2024 pendientes por aclarar, 3 mil 723 millones corresponden a Desarrollo Económico, más de mil 409 millones a Desarrollo Social y 673 millones al grupo de Gobierno.