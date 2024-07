Abel Barajas Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Una ex agente de la Policía Federal quedó en libertad luego de ser hallada culpable y sentenciada por torturar a unos presuntos secuestradores, caso por el que está preso Luis Cárdenas Palomino, ex funcionario de Seguridad en el sexenio de Felipe Calderón.

Marcela Guadalupe Castro Núñez, Juez Sexto de Distrito en Procesos Penales Federales del Reclusorio Oriente, condenó a 3 años de prisión y al pago de una multa de 12 mil 466 pesos a María Soledad Bonilla Tlaseca.

Pero como la estancia en prisión de la sentenciada era mayor que su castigo, en la misma resolución la juzgadora ordenó su liberación y el pasado sábado abandonó el Centro Federal de Readaptación Social Femenil de Morelos.

De acuerdo con el fallo, al que Grupo REFORMA tuvo acceso, la juzgadora también impuso a la ex agente una amonestación pública y al pago de la reparación del daño a los presuntos plagiarios torturados, que son familiares de Israel Vallarta Cisneros, detenido desde 2005 por secuestro.

Esa compensación comprenderá la indemnización del daño material y moral causado, incluyendo gastos de atención médica y psicológica, servicios sociales y de rehabilitación o tratamientos curativos necesarios para las víctimas.

Bonilla Tlaseca fue aprehendida el 21 de febrero de 2021 por la Policía Federal Ministerial de la FGR, sin que su captura fuera de conocimiento público.