Deserción escolar en educación media prende alarmas en el Instituto de Educación de Aguascalientes, 12% de los alumnos de preparatoria no se inscribieron al ciclo escolar 2020-2021. Informó Ricardo Morán Faz, director de Planeación y Evaluación del IEA.

Tras del anuncio de la Convocatoria de Inscripción a Educación Básica para el Ciclo Escolar 2022-2023, existe la preocupación dentro del IEA de que por segundo año consecutivo los estudiantes de educación media superior decidan no inscribirse.

A decir del director de Planeación y Evaluación del IEA, Ricardo Morán Faz, durante el ciclo escolar 2020-2021, el 12% de los alumnos de preparatoria no se inscribieron para dar continuidad a sus estudios. El funcionario aseguró: “sí nos preocupa porque pudo haber sido un fenómeno del que ya no se recuperen estos muchachos”.

Para evitar que más jóvenes de educación media se salgan de estudiar, se ha dado continuidad al programa estatal “Prepas al Cien” y a las becas de movilidad para que los alumnos puedan solventar sus gastos de transporte público.

Otra de las problemáticas a las que se enfrenta el instituto, es al abandono escolar en secundarias que se ha dado ya en 8 mil alumnos, que por factores como cambio de residencia o cambio de trabajo de sus padres, ya no pudieron reinscribirse al ciclo escolar 2020-2021 y continuar con sus estudios.

A pesar de ello, el Instituto tiene la esperanza de lograr “recuperar” a los estudiantes perdidos y que este ciclo que está por iniciar muestre un mayor número en su matrícula. Los docentes se hacen valer de asistentes educativos que pasan a las casas de los alumnos para averiguar qué situación no les ha permitido regresar a las aulas, en algunos de los casos la realidad es cruda, hay niños y jóvenes que no regresan a las aulas por haber perdido a sus padres a causa de la pandemia y estar al cuidado de sus abuelitos.

