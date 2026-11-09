CDMX. -James Gunn y Peter Safran dejan la dirección de DC Studios; Jeremy Latcham asumirá el mando bajo Skydance a partir del 1 de diciembre.

James Gunn y Peter Safran dejarán la dirección de DC Studios después de cuatro años al frente de la compañía, como parte de una reestructuración impulsada por Skydance, que nombró a Jeremy Latcham como nuevo presidente y director creativo del estudio.

De acuerdo a The Wrap, el cambio entrará en vigor el próximo 1 de diciembre, cuando Latcham asumirá la supervisión de las producciones cinematográficas, televisivas y de animación de DC, además de encargarse de la estrategia creativa, el desarrollo de proyectos y la relación con los talentos involucrados.

Aunque Gunn y Safran dejarán sus puestos ejecutivos, ambos permanecerán vinculados a la franquicia y retomarán de tiempo completo sus actividades creativas, entre ellas la posproducción de Man of Tomorrow, secuela de Superman que continuará la historia de Clark Kent y Lex Luthor.

En un comunicado conjunto, los realizadores destacaron el trabajo realizado desde su llegada al estudio, cuando asumieron el reto de construir un universo cinematográfico y televisivo con una visión compartida, además de impulsar proyectos como Peacemaker, Creature Commandos, Lanterns y Clayface.

La salida de Gunn y Safran de la dirección ocurre después de una etapa de resultados contrastantes en taquilla, ¿pues Superman? consiguió una recaudación mundial de 618 millones de dólares, mientras que Supergirl obtuvo 126.4 millones, por debajo de las expectativas comerciales.