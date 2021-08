Violeta Meléndez Agencia Reforma

GUADALAJARA, Jalisco.- Con la operación de la presa El Zapotillo al 40 por ciento de su capacidad -que el Gobierno Federal ofrece a Temacapulín, Acasico y Palmarejo para no inundarlos-, queda fuera del proyecto el abasto de agua para municipios de Los Altos de Jalisco, que originalmente se contemplaba beneficiar con 1.8 metros cúbicos de agua por segundo.

Tras la visita del Presidente Andrés Manuel López Obrador el pasado 14 de agosto, cuando descartó el trasvase a León, anunció también que la presa solo podría abastecer 3.5 metros cúbicos por segundo de los 8.6 planteados inicialmente, pero irían íntegros al Área Metropolitana de Guadalajara.

Ante este escenario, diversas asociaciones alteñas celebraron que la presa El Zapotillo ya no amenace con desaparecer a las tres comunidades y que el trasvase a León se cancele, sin embargo, pidieron opciones para el abasto hídrico en Los Altos, ya que es la principal región productora de leche a nivel nacional.

En una misiva dirigida a López Obrador y otros funcionarios de su gabinete, asociaciones como Alianza Cívica Alteña para la Defensa del Agua (Alcada), el Consejo Regional para el Desarrollo Sustentable, Coparmex de San Juan de Los Lagos, entre otras, pidieron atender las necesidades de la región en materia de agua.

“Que se analicen propuestas idóneas de abastecimiento de agua para los municipios alteños que están dentro de la cuenca del Río Verde en el estado de Jalisco (…) garantizando el estricto respeto a los derechos humanos y la no privatización del agua”, solicitan.

“Iniciar los pasos y gestiones para que la cuenca del Río Verde sea declarada de interés público y la Región de Los Altos de Jalisco como zona prioritaria para la producción de alimentos (…) garantizándole el acceso al agua al sector agroalimentario, con un enfoque de sustentabilidad”.

Además, piden que se deroguen los decretos de distribución de agua del Río Verde tanto de 1995 como de 1997, debido a que la región menos beneficiada es Los Altos de Jalisco, por lo que exigen se plantee otro documento que dé certeza hídrica en el futuro para la producción de leche y huevo.

Con la cancelación del trasvase a León, también queda en vilo la inversión que realizó el Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco en bonos de la empresa Abengoa por 603 millones de pesos, que además se declaró en quiebra y no ha reintegrado los recursos.

Se trata de una de las inversiones de riesgo que ha realizado el IPEJAL con recursos de los trabajadores del Estado, y por lo cual especialistas han estimado que el instituto podría entrar en quiebra en el mediano plazo.

Analizarán expertos viabilidad de Zapotillo

Para garantizar que existen las condiciones de seguridad que prometen, pobladores de Temacapulín, Acasico y Palmarejo acordaron con el titular de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Germán Martínez Santoyo, que expertos independientes ingresen a la zona de obra y evalúen la viabilidad de operar El Zapotillo a baja capacidad.

Se trata de uno de los resultados que tuvo la visita del funcionario federal a Temacapulín este sábado para informar detalles de su propuesta, con miras a que la presa solo lleve agua al Área Metropolitana de Guadalajara sin inundar comunidades en Cañadas de Obregón.

Durante la visita, ciudadanos oriundos de dichas poblaciones fueron quienes plantearon a Martínez Santoyo la posibilidad de que expertos de su confianza visiten la zona de obra para saber si será posible regular los niveles de la presa con compuertas automatizadas y garantizar la seguridad de los pobladores sin diques.

El titular de la Conagua accedió, por lo cual, la opinión de dichos especialistas sería clave para la decisión final que tomen los tres poblados de frente al Presidente Andrés Manuel López Obrador, quien regresará en septiembre a conocer su respuesta.