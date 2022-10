Charlene Domínguez Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-El porcentaje de personas con Afore que no ahorra de manera voluntaria para su retiro porque el dinero no le alcanza aumentó, de acuerdo con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

El año pasado, 49 por ciento de la población con Afore no hizo aportaciones voluntarias porque no le quedaba dinero para ahorrar, cuando en 2018 la cifra fue de 45 por ciento, señala una encuesta de la Comisión.

El Sistema de Ahorro para el Retiro de México permite que las personas realicen aportaciones voluntarias para aumentar los recursos que recibirán cuando se retiren.

Otras razones a las que atribuyeron no realizar aportaciones voluntarias fueron porque no sabían cómo hacerlo y desconocimiento de las ventajas, como beneficios fiscales.

Esto muestra que hay un espacio de oportunidad para difundir la forma en que las personas puedan realizar aportaciones voluntarias y beneficiarse de ellas, de acuerdo con la CNBV.

Otro 9 por ciento de las personas que no aportan voluntariamente a su Afore es porque ahorran de otra forma y 6 por ciento porque no confía en las Afores.

La falta de confianza en las Afores se redujo en el plazo mencionado, lo que reflejaría los esfuerzos para difundir la importancia del esquema y el respaldo de las autoridades.

El porcentaje de las personas que realizan aportaciones voluntarias a su Afore es mayor entre la población con mayor nivel educativo.

La población con licenciatura o más que aportó voluntariamente a su Afore pasó de 6 a 10 por ciento entre 2015 y 2021.

En contraste, la población con un nivel educativo de primaria y secundaria fue sólo 3 por ciento el año pasado.

Actualmente, ya es posible hacer aportaciones voluntarias a la Afore desde 50 pesos desde varios establecimientos que no cobran comisiones por los depósitos.

Estos establecimientos son por ejemplo 7-Eleven, Círculo K, Extra, Telecomm, Banco del Bienestar, La Red de la Gente, Walmart, Sam´s club, Bodega Aurrerá, Chedraui, Farmacias del Ahorro, Yastás y Punto Recarga a nivel nacional.