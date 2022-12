Staff Agencia Reforma

CDMX.- A pesar de los malos resultados en la era Gerardo Martino, hay varias cosas rescatables en el proceso.

El área de Inteligencia Deportiva, por ejemplo, puso la tecnología al servicio de la Selección; se visorearon a los rivales del Tricolor analizando hasta 25 partidos por equipo, se contó con el trabajo de 50 analistas numéricos del ITAM y se creó un software con un algoritmo que permitió el análisis de los juegos.

Para quien llegue en el futuro a la Selección Mexicana, estas herramientas serán de gran utilidad, además, no tendrá que partir de cero, pues las bases ya están creadas y el análisis de los jugadores que repitan, también, así que tendrá más apoyos que sus antecesores.

Otro de los aciertos del ciclo mundialista anterior fue la presencia de sparrings, ya que este grupo de jugadores representa la sangre nueva que aspira a llegar a la próxima Copa del Mundo, y esa experiencia, al no haber eliminatoria dado que México será sede, es fundamental para los jugadores.

Esta fue la primera vez que el Tricolor viajó con un equipo de jóvenes entre 20 y 21 años, cuyo objetivo fue apoyar la preparación del cuadro nacional.

Estos jugadores no fueron elegidos al azar, estuvieron bajo la lupa del cuerpo técnico de Martino, y llegaron gracias a la gestión del presidente de la Federación Mexicana de Futbol, Yon de Luisa; y ahora se les hará un seguimiento especial para desarrollar sus talentos.

«Se les da trato y formación de jugadores de primer equipo: viajan en el mismo avión, se hospedaron en el mismo hotel, tuvieron las mismas amenidades, alimentación, atención nutricional, física y psicológica, además de contar con el cuerpo técnico de primer equipo. Ellos entienden ya la importancia de una Copa del Mundo y que todos pueden, con su trabajo y constancia, tener un espacio para el 2026», se explicó en el análisis realizado por la Comisión de Selección Nacionales.

Los 15 sparrings mundialistas

Jugador / Equipo

Karel Campos América

Emilio Lara América

Román Martínez América

Víctor A. Guzmán Tijuana

Isaías Violante Toluca

Sergio Pérez Chivas

Fidel Ambriz León

Heriberto Jurado Necaxa

Daniel Hernández Pachuca

Emilio Martínez Pachuca

André Isaís Pachuca

Alfredo Gutiérrez Raya2

Alí Vega Raya2

Jorge Ruvalcaba Pumas

Santiago Trigos Pumas