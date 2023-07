Iris Velázquez Agencia Reforma

La tormenta de arena que azotó a Sonora no dejó ninguna persona herida, pero sí fallas en la red eléctrica, múltiples daños en casas y árboles caídos.

La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) reportó ayer saldo blanco en Guaymas y Empalme y notificó que se seguían evaluando las afectaciones por este fenómeno.

«Por fortuna no hubo reportes de personas heridas y un 53 por ciento de la población que se vio afectada por cortes en el suministro eléctrico ya tiene restablecido el servicio», indicó.

La intensa tormenta se registró alrededor de las 20:00 horas del jueves, con rachas de viento, acompañadas con descargas eléctricas, que en menos de una hora dejaron sin energía eléctrica a cerca del 80 por ciento de la población del municipio de Guaymas.

De acuerdo con la CFE, tras la tormenta resultaron afectados 55 mil 162 usuarios, es decir, el cinco por ciento del total de consumidores en la región.

En el caso de Guaymas se dispuso para el control de daños y atención a la ciudadanía a 60 elementos, mientras que Empalme se desplegaron 33 elementos.

Protección Civil detalló que en Guaymas se reportaron 23 caídas de postes; seis cables en el piso; cuatro árboles caídos; tres casos de cristales rotos; dos rescates acuáticos y dos cortos circuitos, además de 10 espectaculares caídos y ocho apoyos diversos otorgados a la población.

En un hospital del IMSS, ubicado en la Colonia Las Villas de esa ciudad, personal sanitario captó cómo se movían ventanales de espejos que luego tronaron.

En tanto, en Empalme, el reporte fue de 40 postes caídos; 30 daños estructurales en hogares, principalmente en techos de lámina; 35 caídas de árboles y una torre de comunicación privada dañada.

El Gobierno de Sonora aclaró que este tipo de fenómenos no son predecibles.