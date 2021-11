Alejandra Benítez Agencia Reforma

TORREÓN, Coahuila.- Santos tomó ventaja en la ida de los Cuartos de Final tras vencer a Tigres por 2-1, solo que este marcador no los dejó tranquilos, pues tuvieron para llevarse una mayor ventaja y dejaron vivir a unos felinos que en el primer tiempo lucían perdidos.

El cuadro de Guillermo Almada jugó inspirado los primeros 45 minutos, fueron disciplinados tácticamente y esto se reflejó de manera inmediata en el marcador.

Once minutos le bastaron al equipo de la Comarca para desestabilizar a los regios, que sufrieron para equilibrar las acciones.

Al minuto 4, Diego Valdés conectó un potente cabezazo para anotar el 1-0, tras una falla en la marcación de la defensa felina.

Siete minutos después apareció Eduardo Aguirre para marcar el 2-0, llevándose en la marca a Carlos Salcedo.

Los Tigres perdieron tiempo valioso y concentración en medio de reclamos por el juego rudo, y sin encontrar la claridad de otros encuentros para hilvanar jugadas al frente.

Carlos Salcedo se vio superado en los goles y los roces con los jugadores del cuadro lagunero estuvieron a la orden del día, minutos antes de que terminara el primer tiempo mostró las huellas de la batalla con una herida en la espinilla.

Los Guerreros bajaron el ritmo y Almada hizo algunos ajustes, pensando que tenía el partido en la bolsa, sacó al «Mudo» Aguirre y ahí perdieron fuerza en la ofensiva, y un minuto después, Tigres revivió de la mano de André-Pierre Gignac, quien anotó el 2-1 al 73′, para meter en la pelea al cuadro regio.

Este gol le puede permitir al conjunto regio respirar, pues le basta con ganar el domingo en el Estadio Universitario, por cualquier marcador, para acceder a las Semifinales.

Santos perdonó, no supo rematar a los Tigres y ahora tendrá que sacar su mejor futbol para evitar una derrota, el único marcador que los dejaría fuera de las Semis.