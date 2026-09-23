Benito Jiménez Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO: Petróleos Mexicanos (Pemex) lleva dos años sin otorgar aumento salarial a unos 25 mil técnicos y profesionistas, acusaron los afectados, pese a que los recursos estaban contemplados en los presupuestos de 2025 y 2026.

En contraste, reclamaron que el ajuste sí fue concedido al personal sindicalizado.

Los quejosos efectuaron una protesta afuera del Complejo Administrativo de Pemex, en el acceso 20, sobre Bahía de San Hipólito, en la Colonia Verónica Anzures.

En la protesta, los petroleros demandaron a Pemex un incremento de al menos un 4 o 5 por ciento, similar al recibido por trabajadores del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM).

«Tenemos dos años sin aumento salarial», reprochó Silvia Ramos Luna, representante del Comité Ejecutivo Nacional de la Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas Petroleros.

«No pedimos más, pero no aceptamos menos».

Al considerar al personal jubilado, agregó, el universo superó los 40 mil petroleros.

La dirigente sostuvo en su discurso que el ajuste no fue aplicado ni el año pasado ni este año, pese a que en ambos ejercicios existieron partidas presupuestales destinadas a las remuneraciones de este personal.

«Y tanto en el 25 como en el 26, el presupuesto estuvo destinado a nuestros salarios. ¿Por qué no se nos otorgó? ¿Y por qué no se nos ha otorgado este año?», cuestionó.

Los petroleros acusaron que la diferencia salarial comenzó a trastocar la estructura interna de Pemex, pues algunos sindicalizados percibieron ingresos superiores a los de jefes y coordinadores técnicos responsables de tomar decisiones en los centros de trabajo.

Salvador Bello Hoyos, fundador y coordinador de Petroleros Unidos, dijo que desconocían el criterio utilizado por Pemex para conceder el aumento a un sector y excluir a técnicos, profesionistas y jubilados.

«Únicamente ha sido otorgado al personal sindicalizado», afirmó.

A la demanda salarial se sumaron reclamos por el deterioro de los servicios médicos de Pemex y problemas en la actualización de las pensiones.

Bello Hoyos aseguró que algunos jubilados aún enfrentan afectaciones en sus pagos y rechazó que sus prestaciones puedan calificarse como «pensiones doradas».

Fueron producto, aseguró, de aportaciones realizadas durante carreras laborales de 30 y hasta 40 años.

Los inconformes señalaron que la crisis financiera de Pemex no fue provocada por los trabajadores y cuestionaron que sus remuneraciones sean utilizadas como mecanismo de ajuste.

Ramos Luna aseguró que técnicos de la empresa habían presentado alternativas para elevar la producción petrolera y aprovechar yacimientos en aguas someras de Campeche, pero sus propuestas no fueron consideradas.

La representante sostuvo que las refinerías recibían alrededor de un millón de barriles de crudo para procesamiento frente a una capacidad instalada de 1.98 millones de barriles diarios.

También acusó que Pemex recurría a empresas extranjeras para elaborar estudios que, afirmó, podían desarrollar sus propios especialistas.

Los trabajadores exigieron que Pemex abra una negociación y aplique el incremento salarial pendiente bajo el mismo criterio utilizado para el personal sindicalizado.

La administración de la empresa planteó a los manifestantes sostener una reunión en uno de los edificios contiguos a la Torre de Pemex.

Apenas a inicios de mes el STPRM y Pemex informaron que llegaron a un acuerdo en la revisión salarial 2026-2027 por un incremento total de 7.5 por ciento, 5.5 directo al salario y 2 en prestaciones.