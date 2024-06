Pedro Sánchez Agencia Reforma

CHIHUAHUA, Chihuahua.- El ex Gobernador César Duarte está fuera de prisión.

Sin audiencia de por medio y sólo con un oficio, una jueza ordenó ayer su libertad provisional antes de enfrentar el juicio por presunto peculado y asociación delictuosa.

La orden de la Jueza de Control Hortensia García, identificada como cercana a la Gobernadora Maru Campos, tuvo efectos inmediatos para el ex Mandatario que actualmente se encuentra en un hospital.

«Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 165 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se ordena a la autoridad penitenciaria dejar sin efecto la medida cautelar de prisión preventiva que pesa sobre César Duarte Jáquez, a partir del cinco de junio de dos mil veinticuatro», se indica en la resolución de García.

Desde el domingo pasado, el priista se encuentra en un hospital privado debido a una intervención quirúrgica conocida como crioablación de venas pulmonares.

«Si en esa fecha (5 de junio) aún se encontrara el señor Duarte Jáquez dentro de la institución de salud atendiendo su padecimiento, al momento de ser dado de alta no deberá regresar al centro de reinserción social, pues la medida cautelar de prisión preventiva a partir de la fecha ya señalada debe ser levantada», puntualizó la Jueza García.

Sin embargo, el abogado del ex Mandatario, Juan Carlos Mendoza, confirmó a Grupo REFORMA que la situación jurídica de Duarte es la misma: sigue sujeto a un proceso penal, al cual tendrá que seguir compareciendo cuando sea llamado por la autoridad judicial».

«Esta medida cautelar de prisión preventiva quedó sin efecto por mandato judicial en cumplimiento del ordenamiento judicial de que una persona no puede estar privada de su libertad sin que haya una sentencia en su contra por más de dos años. Entonces el señor enfrentará su proceso en libertad», agregó.

Además, previó que el Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJ) realice una audiencia este jueves para conocer la nueva medida cautelar que se le impondrá. Aunque el portavoz del Tribunal, Luis Rubén Maldonado, precisó que la audiencia debe realizarse cuando el imputado este presente y en adecuadas condiciones médicas.

Hasta el momento, la vocería de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), de la que dependen los penales en Chihuahua, informó que el reporte médico es que se encuentra estable.

Duarte enfrenta dos cargos por la sustracción de fondos; uno por 96 millones 685 mil 253 pesos; y otro por 120 millones de pesos.

En 2022, fue extraditado de los Estados Unidos y recluido en el Penal de Aquiles Serdán, y vinculado a proceso en 2023.