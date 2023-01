Víctor Osorio Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-Más de una cuarto de la población en México no puede permitirse una dieta saludable, por su alto costo, advierte un informe presentado ayer por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Unicef.

La proporción había disminuido de 26.1 por ciento en 2017 a 23.7 en 2019, detalla, pero repuntó a 26.3 por ciento un año después.

El informe Panorama Regional de la Seguridad Alimentaria y Nutricional de América Latina y el Caribe 2022 explica que una dieta saludable consiste en una cantidad adecuada de calorías, así como de nutrientes y micronutrientes esenciales provenientes de diferentes grupos de alimentos.

«Según la OMS y la FAO, las dietas saludables se basan en una amplia variedad de alimentos no procesados o mínimamente procesados y que sea equilibrada entre todos los grupos de alimentos, incluyendo un mínimo de cinco porciones de frutas y verduras al día», apunta.

La falta de acceso a una dieta saludable, alerta, afecta gravemente a la nutrición y la salud de las poblaciones más vulnerables, incluidos los niños, las niñas y las mujeres, y está asociada con el hambre, el retraso del crecimiento en niños y niñas menores de cinco años y la anemia en mujeres de 15 a 49 años.

Sin embargo, señala, el aumento de precios internacionales de alimentos y la inflación han incrementado los costos y la inasequibilidad de una dieta saludable en América Latina y el Caribe, afectando de manera particular a los sectores más vulnerables y de menores ingresos.

Entre abril de 2021 y abril de 2022, apunta, el índice de precios al consumidor (IPC) de los alimentos subió casi un 15 por ciento en Chile; alrededor de 13 en Brasil y la República Dominicana, y 11 en Costa Rica, México y Uruguay. En todos estos países, el IPC de los alimentos subió a tasas más elevadas que en general.

En el caso de México, la elevada inflación alimentaria ha provocado que el quintil -20 por ciento- más pobre de la población gaste, en promedio, 49 por ciento de su ingreso en la adquisición de comida.

Subalimentación e inseguridad

El informe indica que 7.8 millones de personas en México, 6.1 por ciento de la población, padecieron subalimentación en el periodo 2019-2021. El número aumentó 4.5 millones y la proporción a 2.8 puntos respecto al periodo 2000-2002.

El indicador fue diseñado para captar un estado de privación de requerimientos de energía que dure más de un año.

Por otra parte, la prevalencia de inseguridad alimentaria en el País pasó de 23 por ciento en el periodo 2017-2019 a 26.1 por ciento en 2019-2021. La inseguridad alimentaria grave, en tanto, se mantuvo en 3.7 por ciento, afectando a 4.8 millones de personas.

La inseguridad alimentaria, explica el informe, se refiere a una situación en la que los individuos se enfrentan a incertidumbres sobre su capacidad para obtener comida y se han visto obligados a reducir la calidad o cantidad de lo que consumen debido a la falta de dinero u otros recursos.