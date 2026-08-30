Deja fluir la charla

Jacqueline Ponce León Agencia Reforma

CDMX.- Alejandro Franco reúne en Francamente a figuras como Ludwika Paleta, Paty Cantú, Gustavo Santaolalla, Santiago Arau y Lula Martín del Campo para sostener conversaciones extensas, sin agenda promocional, filtros ni discursos motivacionales. Aunque provienen de ámbitos distintos, comparten historias marcadas por el valor de crear, equivocarse y defender una identidad propia. Paleta aborda la fama infantil, los estereotipos y su salida de las telenovelas; Cantú relata su lucha por consolidarse como cantautora, y Santaolalla explica cómo los errores pueden convertirse en hallazgos creativos. Con 17 episodios filmados, Franco invita personalmente a artistas, actores y colegas, muchos de ellos amigos cercanos. Su interés por las charlas pausadas también se refleja en Mesas Imposibles, donde reúne a personalidades de trayectorias contrastantes para debatir sobre negocios, cultura, gastronomía, política y asuntos de actualidad, aun cuando el formato extenso contradiga las preferencias de los algoritmos digitales y privilegie el intercambio profundo sobre la inmediatez.