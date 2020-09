Benito Jiménez Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- El General de División Roberto Miranda, ex Jefe del Estado Mayor Presidencial en el sexenio de Enrique Peña, dejó la titularidad de la Agregaduría Militar de la Embajada de México en España, informó la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

El militar en retiro es considerado uno de los ex funcionarios más cercanos al ex Presidente, señalado por el ex director de Pemex, Emilio Lozoya, de ordenar el uso de sobornos de Odebrecht para comprar el voto de legisladores para la reforma energética.

Miranda nació el Morelos en junio de 1955, de acuerdo con registros de la dependencia, por lo que cumplió 65 años, edad máxima para un Divisionario para permanecer en el activo en las Fuerzas Armadas.

El ex mando fue enviado a la Agregaduría Militar de la Embajada de España desde enero de 2019 con el aval del Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrad; cargo que le fue conferido por dos años.

Aunque en junio cumplió la edad de retiro, Miranda aún continuó en el cargo hasta los primeros días de julio. El General dejó en ese mes la Agregaduría Militar.

En julio también fue extraditado a México el ex director de Pemex, Emilio Lozoya, para enfrentar los cargos de lavado de dinero, asociación delictuosa y cohecho.

El General de División ahora en retiro coincidió con el ex Presidente Peña en España, quien también vive en ese país desde inicios de 2019.

REFORMA publicó que el ex Presidente continúa resguardado por ex elementos del Estado Mayor Presidencial que ahora trabajan para él y es visitado con frecuencia por el General Miranda.

En la titularidad de la Agregaduría Militar quedó el General de Brigada Alejandro Ramos, quien se desempeñaba como Agregado Militar Adjunto, afirmó la Sedena en una respuesta de información fechada el 27 de agosto.

La Defensa Nacional tiene desplegados a 117 efectivos en 42 países, entre ellos a 23 Generales, que han sido reconocidos por sus tareas anticrimen, por su desempeño interno en la dependencia o en lo que fue el EMP.