Yanireth Israde Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-Problemas presupuestales y de infraestructura en el contexto de la pandemia de Covid-19 amenazan la permanencia de museos de México, Centroamérica y el Caribe, subregión donde se estima que el 13 por ciento de estos recintos cerrará.

«Estamos muy por debajo de las expectativas de números que se obtienen en otras regiones. El ICOM (Consejo Internacional de Museos) estimaba que iba a desaparecer 13 por ciento de los museos, y hoy esa cifra a nivel mundial bajó a 4.1 por ciento, sin embargo, para nuestra región, sigue estando casi en 13 por ciento», dijo en entrevista Luis Vargas Santiago, investigador de la UNAM, al comentar los resultados de la encuesta «Nuestro ecosistema cultural opina», aplicada a personal directivo de entidades culturales.

Con un desplome de 80 por ciento en sus presupuestos, los recintos reportan recortes de 20 por ciento de su personal, y en México la cifra es de 14, sobre todo de trabajadores contratados por honorarios, detalló el cofundador de Aura Cultura, entidad responsable de interpretar los resultados del ejercicio organizado por la UNAM y el Instituto de Liderazgo en Museos entre espacios de la región señalada.

La encuesta constó de un cuestionario de 36 preguntas y participaron 285 instituciones de 10 países.

Para el 38 por ciento de los participantes, el principal problema es no contar con el espacio suficiente en las salas de exhibición para la ventilación y circulación, seguido de no tener la posibilidad de proveer ventilación adecuada en oficinas.

La reapertura de recintos no significó la recuperación de audiencia, que se redujo en más del 50 por ciento, detalló Vargas.

Por su parte, Graciela De la Torre, académica de la UNAM experta en museos, destacó la importancia del mecenazgo en este escenario, y lamentó que se diga que la IP sólo debe pagar impuestos y no apoyar a entidades.

«Esto viene realmente a dar una estocada, una puntilla a la situación de suma fragilidad, de vulnerabilidad de nuestras instituciones culturales», dijo en alusión a las declaraciones del Presidente de limitar la deducibilidad a Organizaciones de Sociedad Civil, aunque sin mencionar la referencia.

ASÍ LO DIJERON

«Falta de políticas públicas que permitan el rescate del sector museos con circunstancias específicas».

Luis Vargas Santiago, investigador.

«En cualquier país del mundo se alienta el mecenazgo, la filantropía y la participación de la sociedad civil».

Graciela de la Torre, académica.