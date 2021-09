Staff Agencia Reforma

WASHINGTON, EU.- La tienda V&V Tack and Feed, en Las Vegas, acaba de publicar un letrero con el requisito para comprar ivermectina: “Debe mostrar una foto de usted y su caballo”.

Este establecimiento veterinario no es el único que a lo largo de Estados Unidos está creando restricciones para la venta de este antiparasitario para animales en medio de una “locura” de compras porque presuntamente cura el Covid-19 en personas.

Según publicó ayer The Washington Post (WP), la demanda del producto ha dejado estantes vacíos y ha disparado sus precios.

El interés en la ivermectina como supuesto remedio contra el coronavirus ha estado flotando durante meses en internet, pero ha cobrado impulso en Estados Unidos a la par que figuras mediáticas -muchas opuestas a las vacunas- han promovido su uso.

De forma paralela, las llamadas de emergencia por intoxicaciones por ivermectina se dispararon entre el 1 de agosto y el 14 de septiembre, de acuerdo con un recuento del WP.

“No eres un caballo. No eres una vaca. En serio, todos ustedes, paren”, advirtió contundente en sus redes la Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA).