Staff Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Juan Pablo Sánchez Gálvez, hijo de la panista Xóchitl Gálvez, dejó su cargo en la campaña de su madre tras ser exhibido en un video donde alcoholizado ofendía a personal de seguridad en un bar de Polanco.

Sánchez Gálvez se desempeñaba como «Coordinador Nacional de Xóvenes sin miedo».

Ayer la candidata y su hijo dijeron que el incidente ocurrió hace un año y ofrecieron disculpas.

Pero el influencer «Callo de Hacha», quien difundió el video, dijo anoche que la agresión ocurrió el pasado 17 de noviembre, cuando Gálvez ya era candidata de la Oposición.

«Está circulando un video en donde lamentablemente estoy en muy mala condición. Antes que nada quiero pedir una gran disculpa a toda la gente que haya ofendido. Estoy muy arrepentido de mis actos y no hay justificación alguna para insultar así», afirmó en un video.

Xóchitl también se disculpó. «Eso pasó hace un año, mi hijo ha ofrecido una disculpa; yo como mamá tomé acciones en el momento que me enteré de lo que había pasado, él se fue a disculpar al lugar donde sucedieron los hechos. Juan Pablo, como adulto se separa de la campaña, cuando uno se equivoca en la vida hay consecuencias, y ya hubo consecuencias; en mi caso, amo a mi hijo, obviamente es mi hijo, pero eso no me impide que sea una mamá que corrija», sostuvo.

Ayer la esposa de AMLO, Beatriz Gutiérrez Müller pidió a los políticos en campaña que jueguen limpio.

«Un favor a los políticos en campaña y a sus equipos: jueguen limpio. Quizá es mucho pedir. Pero como mexicana, rechazo que los familiares sigan siendo ‘daños colaterales'», dijo.