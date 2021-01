Daniel Reyes Agencia Reforma

MONTERREY, NL.- En su gira a Nuevo León y San Luis Potosí, dos Estados que están en semáforo rojo por Covid-19, el Presidente Andrés Manuel López Obrador dejó el fin de semana una larga lista de contactos antes de anunciar que dio positivo a la enfermedad con síntomas leves.

Como ha ocurrido en toda la pandemia, el Presidente cumplió su agenda pública y privada sin usar cubrebocas.

Pese a los protocolos de sana distancia establecidos en la logística de los eventos, el Presidente, colaboradores de su Gabinete, Gobernadores y Alcaldes se vieron cerca del Mandatario en diferentes momentos de la gira.

Algunos tuvieron contacto físico para saludarlo con el puño o con palmadas en la espalda, y el Gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez, fue captado retirándose el cubrebocas y acercándose al Presidente para comentarle algo en voz baja.

Fue el viernes cuando AMLO inició en Sabinas Hidalgo su gira de tres días, inaugurando un cuartel de la Guardia Nacional donde tuvo contacto cercano con el Gabinete de Seguridad en pleno: la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero; los titulares del Ejército, Luis Cresencio Sandoval; de la Marina, José Rafael Ojeda; y de la Guardia Nacional, Luis Rodríguez Bucio.

También la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, quien ya estuvo contagiada de Covid y, al igual que el Presidente, no usa cubrebocas.

De Sabinas Hidalgo, López Obrador se trasladó a las oficinas del ex jefe de la Oficina de la Presidencia y hoy asesor suyo, Alfonso Romo y, acompañado por el Canciller Marcel Ebrard, hizo una llamada telefónica al Presidente estadounidense Joe Biden con quien habló, entre otros temas, de la necesidad de frenar los contagios de Covid.

Se confirmó que el Presidente tuvo después una reunión con empresarios del Grupo de los 10, aunque no se reveló la lista de asistentes.

Ya el sábado, López Obrador desayunó con la precandidata de Morena a la Gubernatura, Clara Luz Flores, quien también ya tuvo el virus; y luego viajó a Linares sólo para hacer un recuento de los apoyos sociales dispersados en el Estado, y ahí estuvo acompañado por el Secretario de Bienestar, Javier May; y por Judith Díaz, coordinadora de Programas Sociales en Nuevo León.

De Linares, el Presidente viajó por tierra a Moctezuma, San Luis Potosí, para una presentación de los avances del programa Sembrando Vida, acompañado por el Gobernador Juan Manuel Carreras; el Alcalde Mario Díaz y un beneficiario, Juan López.

La gira concluyó ayer en Soledad de Graciano Sánchez para inaugurar otro cuartel de la Guardia Nacional, nuevamente, como el viernes, con todo el Gabinete de Seguridad.

En ese, su último acto público de la gira, el Presidente no mostró algún síntoma perceptible a la distancia, pues, a diferencia de los funcionarios, los periodistas son ubicados lejos del presidium, sin un ángulo directo hacia el Presidente, y se colocan pantallas para seguir el evento a la distancia.

El Presidente concluyó su gira poco después de las 10:00 horas de ayer. Casi en todos sus mensajes hizo comentarios sobre el virus y lo doloroso que ha sido la pérdida de miles de vidas, pero siempre remataba señalando que la vacuna que ya se aplica en México da esperanza, al igual que los primeros signos de reactivación económica.

“Ya hay una lucecita”, dijo durante uno de sus eventos en Nuevo León, “podemos salir del túnel donde nos encontramos”.