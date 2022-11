Antonio Baranda y Claudia Guerrero Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-El Presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó ayer la suspensión de la Cumbre de la Alianza Pacífico, que se realizaría del 23 al 25 de noviembre en la Ciudad de México, debido a que el Congreso de Perú negó al Mandatario Pedro Castillo viajar a nuestro País.

El Mandatario indicó en la conferencia matutina que analiza viajar a Perú durante la primera semana de diciembre para formalizar el cambio de mando de la Alianza, que le corresponde a Castillo.

«Se suspendió la reunión de la Alianza del Pacífico porque no le permitieron al Presidente del Perú asistir y a él le corresponde la presidencia (del mecanismo), aquí la iba a recibir y estamos explorando la posibilidad de hacer un acto en Perú», apuntó.

«O tomar una decisión, consultando a los miembros de la Alianza del Pacífico, estamos en eso. Es probable que podamos ir a hacer la reunión allá (en Perú) la primera semana de diciembre».

El tabasqueño señaló que en los próximos días consultará la reprogramación del encuentro con los integrantes de la Alianza: Guillermo Laso, de Ecuador; Gabriel Boric, de Chile; y Gustavo Petro, de Colombia.

«Ahora que viene Gustavo Petro y que viene el Presidente Boric, que son miembros de la Alianza del Pacífico, vamos a tratar este tema, entonces les informamos», comentó López Obrador.

México tiene la presidencia Pro Tempore de la Alianza, pero deberá delegar la representación para que Castillo asuma por un año, a partir del 1 de enero de 2023. Sin embargo, el pasado 17 de noviembre, el Congreso de Perú rechazó que Castillo acudiera a México para la Cumbre.

Con ello, sumó tres negativas del Legislativo para ausentarse de su país, pues en agosto pasado tampoco pudo ir a la toma de posesión del Mandatario colombiano Gustavo Petro y, en octubre, tampoco viajó a Europa para reunirse con el Papa Francisco en el Vaticano.

«Para el Perú, asumir la presidencia pro témpore de la @A_delPacifico no solo es un reto, sino un compromiso para impulsar el avance de los pueblos, que ayudarán al país en su crecimiento para beneficio de todos. A los miembros de este espacio, estamos listos para recibirlos», tuiteó Castillo tras el anuncio de AMLO.

Aunque se desinfló la Cumbre, que en principio se realizaría en Oaxaca, López Obrador aprovechará la visita de algunos mandatarios para sostener reuniones bilaterales en Palacio Nacional.

Este miércoles, recibirá a su homólogo de Chile, Gabriel Boric, después de encabezar la mañanera y un evento en Manzanillo, Colima; mañana sostendrá un encuentro con Lasso y el viernes con Petro.

«Vienen los tres y estamos hablando de cómo hacerle para llevar a cabo la reunión y entregarle la presidencia a quien le corresponde, al Presidente Pedro Castillo, de Perú. Si lo acordamos vamos allá, se hace la reunión y se entrega. Pero todavía no lo hemos definido», abundó.

«La Presidenta Xiomara, de Honduras, ayer (lunes) hablé con ella, me proponía, y lo doy a conocer, porque es interesante su planteamiento, que nos esperáramos unos días para ver si el Congreso de Perú recapacitaba, porque es un acuerdo de naciones; entonces, que esperáramos a ver si rectificaban».

López Obrador descartó la visita esta semana tanto del Presidente electo de Brasil, Lula Da Silva, como del Presidente de Argentina, Alberto Fernández, a quienes había invitado hace unas semanas para sostener reuniones bilaterales previo a la Cumbre del Pacífico.

«No va a estar, por lo mismo, ya nos informaron, el Presidente electo Lula ni el Presidente Alberto Fernández de Argentina, pero pues esta es la casa de los dos, somos muy buenos amigos. Más adelante, seguramente van a visitarnos», mencionó.