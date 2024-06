Daniel Reyes y José Villasáez

Agencia Reforma

MONTERREY, NL.- Una semana después de las intensas lluvias de la tormenta «Alberto», el Gobierno de Nuevo León estimó ayer que el abasto del área metropolitana de la Ciudad está solucionado por al menos los próximos dos años, ante la recuperación de las presas y acuíferos.

Además, el Gobernador Samuel García informó que el Presidente Andrés Manuel López Obrador autorizó los primeros mil 500 millones de pesos para la reconstrucción de los daños de «Alberto», recursos que estarían llegando el próximo lunes y se destinarían a reparaciones urgentes, como las del Par Vial.

Luego de años de sequía, que obligaron a cortes históricos de agua en la Ciudad, las presas El Cuchillo, Cerro Prieto y La Boca acumulaban ayer mil 200.7 millones de metros cúbicos en conjunto, lo que representa el 82 por ciento de su capacidad combinada.

El pasado 18 de junio, un día antes de las primeras lluvias de «Alberto», las tres presas almacenaban apenas 381.5 millones de metros cúbicos, un 26 por ciento de su capacidad conjunta.

«A una semana del fenómeno», dijo ayer el director de Agua y Drenaje (AyD), Juan Ignacio Barragán, «se incrementó en todas las presas de una manera importante el almacenamiento.

«Esto nos da una tranquilidad para la Ciudad para los próximos, por lo menos, año y medio o dos años.

«Yo diría más bien dos años», añadió, «porque estamos apenas al inicio de la temporada de lluvias y seguramente vamos a cerrar este año con presas, si no llenas, sí con un nivel muy, muy alto, y los acuíferos recargados».

No obstante, la estimación de AyD podría ser conservadora, ya que las lluvias de «Alberto» dejaron el equivale a unos 28 meses de extracción de las presas, cifra que sumada al agua que tenían almacenada llevaría el abasto a casi tres años y medio.

Esto considerando una extracción de 11 mil litros por segundo, que es el promedio aportado por los tres embalses antes de la tormenta.

Aunque el consumo de la Ciudad es mayor y asciende hasta 16 mil litros por segundo en verano, Nuevo León cuenta, otra vez, con los acuíferos subterráneos agotados por la sequía.

A su vez, en una sesión del comité de reconstrucción por «Alberto», el Gobernador emecista aseguró que el Presidente le autorizó una bolsa total de 4 mil 810 millones de pesos para recuperar los daños luego de la reunión que tuvo con AMLO el jueves.

«El Presidente me autorizó mil 500 millones de pesos que me van a llegar el lunes», informó García, según un comunicado estatal.

«Este monto va a ir, por ejemplo, al Par Vial de Constitución, al Par Vial de Morones, a los daños de Santa Catarina, algunos proyectos de Santiago, a reparar la carretera Aramberri y Zaragoza», agregó.