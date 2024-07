Gabriela Alegría Agencia Reforma

GUADALAJARA, Jalisco.- Cinco personas fallecidas y dos lesionadas fue el saldo de la explosión ocurrida en la planta tequilera José Cuervo en la colonia La Villa, en Jalisco.

El estallido ocurrió en una de las calderas y se propagó hacia tres contenedores llenos con 219 mil litros de tequila, de los cuales dos colapsaron, por lo que su contenido se derramó y se esparció por las calles cercanas a la fábrica.

De acuerdo con información de la Unidad de Protección Civil y Bomberos del Estado de Jalisco (UPCBJ), sus elementos acudieron al lugar a responder el pedido de apoyo y trabajaron en coordinación con bomberos del Municipio y personal de seguridad de la empresa.

Poco después de la explosión empezaron a circular videos en redes sociales en los que se podía observar el fuego extendiéndose en el área de tanques, mientras personas narraban alarmadas cómo el fuego se propagaba.

En otra grabación se observó el momento en el que uno de los tanques salió volando tras la explosión y cayó en el estacionamiento de un hotel.

Una de las víctimas quedó colgando del contenedor al arnés, por lo que quedó a la vista de los curiosos, que no tardaron en difundir la imagen.

Durante el incendio, personal de la empresa fue desalojado por uniformados.

Tras el accidente no se puede establecer cuándo volverá a operar la planta, pues es necesario realizar una revisión a fondo del sitio y descartar cualquier otro peligro.

Víctor Hugo Roldán, director de la UPCBJ, informó que en la zona sólo se reportaron algunos daños en la infraestructura de la Comisión Federal de Electricidad.

Además, elementos de Protección Civil vertieron agua en el sistema de drenaje para diluir el alcohol que se fugó cuando los contenedores colapsaron.

En el informe no se reportó cuántas personas fueron desalojadas, pero se calcula alrededor de 200 trabajadores de la planta.