Cesar Esteban Flores Rodríguez Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO: El paso de «Rachel» por Baja California ha dejado hasta ahora un saldo preliminar de al menos cuatro personas fallecidas, entre ellos dos menores, y otras 10 desaparecidas en Ensenada.

El cuerpo de Aarón, un niño de cuatro años, fue localizado en la comunidad de Maneadero, Ensenada, donde las lluvias arrastraron a varias personas por la crecida de arroyos.

Otro niño fue encontrado junto con Silvia, de 30 años, en el ejido Oaxaca.

En otro punto, a la altura del kilómetro 4 de la carretera a La Bufadora, fue localizado el cuerpo de Ivón, de 35 años.

Los tres hallazgos se suman al de Regina Ivonne Terán Burgos, de 13 años, cuyo cuerpo fue recuperado el domingo en un arroyo, frente al rancho Magaña, cerca de la carretera a La Bufadora.

En la zona rural de Ensenada, el agua arrastró viviendas de madera y dejó a varias familias sin comunicación, mientras equipos de emergencia continúan buscando a personas que aún no han sido localizadas.

Además se reportan como desaparecidos a Rosa María, de 42 años; Luis Fernando, de 17; Rosalinda, de 23; Leonel, de 10, y Gael Gustavo, de 14 años.

Antier en una operación aérea se rescataron a 32 personas que habían quedado aisladas.

La Gobernadora Marina del Pilar Avila informó que en un operativo con el Ejército, se logró el rescate de familias en el rancho Génesis.