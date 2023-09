Yunuen Mora Agencia Reforma

GUADALAJARA, Jalisco.- «Nuestra empresa trabaja con la plataforma Instagram y están dispuestos a pagar para aumentar la visibilidad», así comienza el mensaje de WhatsApp que le llegó a Carla prometiéndole ganancias por dar «likes» en redes sociales.

«El trabajo es sencillo, lo único que tienes que hacer es suscribirte a bloggers en Instagram y enviar capturas de pantalla. Te pagarán 100 pesos y puedes ganar hasta mil 800 pesos», explican.

Al principio parecía fácil, pues tras seguir a un blogger en la red social, Carla se ganó 100 pesos y la añadieron a un grupo de Telegram.

En ese grupo hay «misiones» para completar a cambio de dinero. El problema es que para participar primero deben pagar a quienes contratan.

A Carla le pusieron como ejemplo que quien pague 500 pesos recibirá 650 por tarea completada; a quien pague mil le llegarán mil 300, y los montos van creciendo. Entre más paguen, la promesa es que recibirán más dinero de regreso.

Fue cuando a Carla no le dio «buena espina» y dejó de responderles. Se libró, porque en Jalisco las estafas de este tipo van en aumento, de acuerdo con Ivonne Adriana Ramírez Mendoza, directora de Control Zona Occidente de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef).

«Hay reportes de usuarios que llegan cuando ya les pasó. Se aprovechan de la ignorancia de la gente y han aumentado desde finales del año pasado. Pero cada vez cambian la modalidad», señaló la funcionaria.

«Condusef no puede hacer mucho más que orientarlos, porque no están regulados, así que sólo los podemos remitir con Fiscalía del Estado».

Para no caer en estafas aconsejó no depositar dinero a ningún desconocido, aunque se haya recibido un tipo de ganancia antes, pues es el «gancho» para defraudar. También sugirió no dar datos personales y bloquear los números.

También con tarjetas

Algunos fraudes en tarjetas de débito y crédito también se dan utilizando WhatsApp, advirtió Ivonne Adriana Ramírez Mendoza, directora de Control Zona Occidente de la Condusef.

Detalló que en esos casos, los defraudadores mandan mensajes a las víctimas señalando que hay cargos no reconocidos en sus tarjetas. Luego les envían una liga donde deben poner sus datos y abrir, al mismo tiempo, su banca móvil. Con ello logran «hackearlos» para hacer compras en su nombre o vaciarles la cuenta.

«Estos fraudes han aumentado un 80 por ciento desde noviembre del año pasado. Hay que recordar que el banco no se comunica por WhatsApp, nunca mandan ligas y, en llamadas, no piden datos personales porque ya los tienen», señaló la funcionaria.

«En caso de llamadas o mensajes así, lo mejor es colgar o no responder e ir al banco inmediatamente para saber los movimientos de la cuenta».