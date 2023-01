Martha Martínez Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- El caso del presunto plagio de la tesis de la Ministra Yasmín Esquivel será resuelto por la Facultad de Estudios Superiores (FES) Aragón, informó ayer el director de la Facultad de Derecho de la UNAM, Raúl Contreras.

«En el caso específico de la Ministra», dijo ayer en entrevista con Ciro Gómez Leyva, «es la FES de Aragón la responsable de determinar si hay o no lugar a una sanción, ya que fue ahí en donde se llevaron a cabo los trámites relacionados con la tesis».

«Allá se está ventilando un procedimiento desde hace varios días», indicó.

El lunes, el Consejo Técnico de la Facultad de Derecho acordó, por unanimidad, instruir a la Comisión de Ética resolver el procedimiento disciplinario a que haya lugar en el caso de la directora de tesis de Esquivel, Martha Rodríguez Ortiz, tras detectar que existen cuatro trabajos de titulación con similitudes, en los que ella está relacionada.

Hace dos semanas, la FES Aragón había convocado al Comité de Integridad Académica y Científica para tomar una decisión sobre el caso, pero la reunión fue pospuesta tras recibir un escrito atribuido a Edgar Ulises Báez, en el que presuntamente señalaba que utilizó varias referencias, textos y partes importantes del contenido de la tesis de Esquivel.

Esta versión fue desmentida por el ex alumno de la Facultad de Derecho de la UNAM, quien defendió su trabajo de titulación, presentado un año antes que la hoy Ministra.

A pesar de ello, el Comité de Integridad Académica y Científica de la FES Aragón pospuso la resolución sobre el presunto plagio e informó que convocaría a una nueva reunión, una vez que retomen actividades, lo cual no ha ocurrido.